Instagram introduce finalmente la modifica dei commenti: sarà possibile correggere i refusi entro 15 minuti dalla pubblicazione

Secondo i dettagli rilasciati ufficialmente, la nuova opzione è accessibile direttamente sotto il commento pubblicato. Toccando la voce "Modifica", si aprirà un pop-up che consentirà di revisionare il testo . Tuttavia, Instagram ha imposto paletti precisi per garantire l'integrità delle conversazioni sulla piattaforma.

Instagram ha ufficialmente introdotto la possibilità di modificare i commenti dopo la loro pubblicazione. Questa funzionalità mira a risolvere una delle frustrazioni più comuni tra gli utenti: la necessità di eliminare e riscrivere interamente un messaggio a causa di un semplice refuso o di un errore grammaticale.

Le limitazioni imposte da Instagram a questa nuova funzione

Il limite temporale è fissato a 15 minuti dal momento della pubblicazione originale; all'interno di questa finestra, non ci sono limiti al numero di modifiche effettuabili. Un'altra restrizione importante riguarda la natura dei contenuti: è possibile intervenire esclusivamente sulla parte testuale, mentre eventuali elementi visivi o multimediali associati non potranno essere aggiornati.

La questione della modifica dei contenuti è stata a lungo un tema dibattuto nel mondo dei social media. Piattaforme come X hanno resistito per anni prima di "cedere", temendo che la modifica potesse alterare il significato e il contesto di risposte che avevano già ottenuto engagement.

Per bilanciare flessibilità e trasparenza, Instagram ha deciso che, una volta modificato un commento, apparirà un'etichetta che ne segnala la revisione.