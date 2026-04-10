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Instagram introduce finalmente la modifica dei commenti: sarà possibile correggere i refusi entro 15 minuti dalla pubblicazione

Instagram ha lanciato l'attesa funzione per modificare i commenti entro 15 minuti dall'invio. Gli utenti possono correggere solo il testo, senza alterare elementi visivi.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/04/2026
Instagram

Instagram ha ufficialmente introdotto la possibilità di modificare i commenti dopo la loro pubblicazione. Questa funzionalità mira a risolvere una delle frustrazioni più comuni tra gli utenti: la necessità di eliminare e riscrivere interamente un messaggio a causa di un semplice refuso o di un errore grammaticale.

Secondo i dettagli rilasciati ufficialmente, la nuova opzione è accessibile direttamente sotto il commento pubblicato. Toccando la voce "Modifica", si aprirà un pop-up che consentirà di revisionare il testo. Tuttavia, Instagram ha imposto paletti precisi per garantire l'integrità delle conversazioni sulla piattaforma.

Le limitazioni imposte da Instagram a questa nuova funzione

Il limite temporale è fissato a 15 minuti dal momento della pubblicazione originale; all'interno di questa finestra, non ci sono limiti al numero di modifiche effettuabili. Un'altra restrizione importante riguarda la natura dei contenuti: è possibile intervenire esclusivamente sulla parte testuale, mentre eventuali elementi visivi o multimediali associati non potranno essere aggiornati.

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La questione della modifica dei contenuti è stata a lungo un tema dibattuto nel mondo dei social media. Piattaforme come X hanno resistito per anni prima di "cedere", temendo che la modifica potesse alterare il significato e il contesto di risposte che avevano già ottenuto engagement.

Per bilanciare flessibilità e trasparenza, Instagram ha deciso che, una volta modificato un commento, apparirà un'etichetta che ne segnala la revisione.

Instagram segue la scia di altre piattaforme

L'introduzione di questa funzione segue il successo di esperimenti simili su Threads e X, dove l'implementazione non ha causato le crisi sistemiche ipotizzate inizialmente.

Per Instagram, dove le discussioni sono spesso meno frammentate rispetto ai microblogging, il rischio di manipolazione è considerato gestibile.

Ig Edit Comments 1

Questa implementazione rappresenta un passo avanti verso un'interfaccia più "umana" e permissiva, che riconosce la possibilità di errore senza punire l'utente con la cancellazione forzata del contenuto.

Il rollout della funzione è attualmente in corso e raggiungerà gradualmente tutti gli utenti nel mondo su dispositivi iOS e Android.

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