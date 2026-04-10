Mercato smartphone in calo nei primi tre mesi del 2026: pesa la crisi delle memorie, ma Apple cresce lo stesso

Alla base del calo ci sono diversi fattori, tra cui la carenza di memorie DRAM e NAND, una domanda più debole e un contesto economico incerto. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente hanno contribuito a frenare gli acquisti, soprattutto nel segmento consumer.

Apple cresce mentre gli altri soffrono

La scarsità di componenti, come sappiamo, è legata anche alla crescente priorità data ai data center per l'IA, che stanno assorbendo una parte significativa della produzione di memorie. Questo ha ridotto la disponibilità per l'elettronica di consumo, comprimendo i margini dei produttori e spingendo verso un aumento dei prezzi finali. Per contenere i costi, molti produttori hanno rallentato i lanci di nuovi modelli e ridotto i volumi, mentre alcuni hanno anticipato le spedizioni per evitare ulteriori rincari logistici. Allo stesso tempo, i consumatori hanno mostrato maggiore cautela, favorendo il mercato dei dispositivi ricondizionati.

Apple scavalca Samsung e diventa leader globale (21% di share), risultando l'unico brand in crescita (+5%) in un settore che cala complessivamente del 6% su base annua (Dati Counterpoint)

In controtendenza, Apple si è distinta raggiungendo il 21% di quota globale, con una crescita del 5% su base annua, guadagnandosi così la leadership nel primo trimestre. La domanda per la serie iPhone 17, insieme a programmi di permuta e a un ecosistema consolidato, ha sostenuto le vendite anche in un contesto meno favorevole.

Samsung ha registrato un calo del 6% con una quota del 20%, penalizzata da una domanda più debole nel segmento economico e dal ritardo nel lancio della serie Galaxy S26. Nonostante ciò, i primi segnali per i nuovi modelli risultano positivi, soprattutto per le versioni di fascia alta.

Tra i marchi cinesi, Xiaomi ha subito il calo più marcato tra i principali produttori, con un -13% e una quota del 13%. La forte esposizione ai dispositivi economici, più sensibili all'aumento dei costi, ha inciso sulle performance. OPPO e vivo hanno mantenuto rispettivamente l'11% e l'8% del mercato, con flessioni più contenute.