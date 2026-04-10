Cerchi un gioco dal combattimento spietato? Mortal Shell 2 Revered Edition è in preordine su Amazon

Se cerchi nuove avventure con combattimenti adrenalinici, Mortal Shell 2 Revered Edition per PS5 è in preordine su Amazon a 69,99 €. Specifichiamo che la data riportata, ovvero 31 dicembre 2026, è puramente indicativa e generica. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita ufficiale. Ti aggiorneremo non appena verrà comunicata la data effettiva. Nel frattempo, vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un open world migliorato
La Revered Edition include i seguenti contenuti:
- Il gioco
- Artbook rilegato di oltre 100 pagine
- Steelbook
- 3 stampe artistiche
- Cosmetici in-game esclusivi
- Scatola da collezione
Come anticipato, si tratta del sequel a sé stante di Mortal Shell, rivisto per offrirti un'esperienza ancora più immersiva. Il sistema di combattimento è ancora più veloce e spietato, grazie anche a un design delle armi più complesso e ad ampie possibilità di potenziamento. Trattandosi di un gioco open-world, tra l'altro, potrai esplorare le varie ambientazioni, tra sentieri tortuosi e templi di antiche divinità in rovina. In questi luoghi troverai oltre 60 dungeon in grado di mettere alla prova le tue abilità.