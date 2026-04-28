Forza Horizon 6 svela nuovi dettagli su sfide, Festival playlist e auto aftermarket

Le sfide Touge (termine giapponese traducibile come "passo di montagna") sono delle gare uno contro uno ambientate in cinque passi di montagna predefiniti. In modalità single-player ogni percorso avrà un avversario specifico, già presente sul posto e pronto a gareggiare. Questi eventi non sono legati alla progressione del Festival e possono essere affrontati liberamente. In parallelo sarà disponibile anche un campionato online dedicato, che offrirà un flusso continuo di sfide 1v1 ruotando tra i cinque tracciati.

In vista del debutto di Forza Horizon 6 su PC, Xbox e Game Pass il prossimo 19 maggio, design director di Playground Games, Torben Ellert, ha condiviso numerosi dettagli sul server Discord ufficiale della serie. Grazie alle domande della community sono stati toccati vari aspetti del gioco, tra cui le nuove sfide Touge, la playlist Festival e molto altro ancora.

Festival Playlist e la Legend Island

Ellert ha confermato che la Festival Playlist sarà accessibile già dopo circa un'ora di gioco, una volta entrati nel Festival Horizon. A differenza di Forza Horizon 5, però, le auto delle playlist passate non resteranno bloccate a lungo: verranno rese disponibili successivamente attraverso un sistema ancora non descritto nei dettagli, ma che dovrebbe risultare più flessibile e meno punitivo per chi non gioca fin dal lancio o non ha il tempo di partecipare a tutti gli eventi.

Un'altra novità riguarda il sistema delle auto aftermarket. Le loro posizioni sulla mappa saranno fisse per tutti, ma non saranno tutte attive contemporaneamente. Le auto disponibili in un dato momento varieranno da giocatore a giocatore, redendo da questo punto di vista ogni partita differente. È stato ribadito che le auto "Forza Edition" resteranno estremamente rare.

Sono emersi anche altri dettagli: Forzathon Live cambia nome in Stunt Party, mentre l'auto di partenza della modalità Eliminator sarà la Honda City del 1984. Inoltre, Legend Island, l'area accessibile solo raggiungendo il grado massimo del Festival, includerà un proprio avamposto, nuovi eventi e sarà il punto di partenza della Goliath, una gara da 50 miglia (80 km).