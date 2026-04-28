Il team di The Blood of Dawnwalker pensa già al futuro: vuole creare un’altra IP seguendo l’esempio di Blizzard

Rebel Wolves non ha ancora pubblicato il suo primo gioco, l'ambizioso action GDR The Blood of Dawnwalker, ma il CEO e fondatore dello studio, Konrad Tomaszkiewicz, guarda già oltre. Nei piani non ci sono solo eventuali sequel: il team vuole anche creare una seconda IP originale e alternare i progetti, seguendo un modello simile a quello adottato da Blizzard in passato.
"Penso che sia davvero intelligente lavorare come faceva Blizzard un tempo" ha dichiarato Tomaszkiewicz in un'intervista con IGN. "Avevano Warcraft, ma hanno creato anche StarCraft. È una scelta furba, perché le persone hanno bisogno di novità. E a un certo punto anche noi dovremo creare una seconda IP."
Serve una costante ventata d’aria fresca
Nella stessa intervista, Tomaszkiewicz ha parlato della frustrazione provata nel lavorare a progetti "uguali ma diversi". Per evitarla, spera che lui e il team possano concentrarsi su giochi che li motivino davvero, e che la "ventata d'aria fresca" offerta da una nuova IP contribuisca a mantenere alto l'entusiasmo.
"Qui nello studio, la cosa più importante è ovviamente creare cose interessanti, ma diciamo sempre che il team viene prima" ha spiegato. "Vogliamo lavorare con le persone che abbiamo il più a lungo possibile. Dobbiamo costruire un ambiente che parta da come si sentono all'interno dell'azienda, ma anche da come si sentono lavorando proprio su questo gioco in questo momento."
Il ragionamento di Tomaszkiewicz nasce anche dalla sua esperienza personale. Come molti sapranno, ha lavorato per diciassette anni in CD Projekt: ha contribuito alla trilogia di The Witcher dal 2004 al 2018, poi ha ricoperto il ruolo di director su Cyberpunk 2077 per tre anni e mezzo, prima di lasciare lo studio polacco per fondare Rebel Wolves e dedicarsi a The Blood of Dawnwalker.
Il gioco è stato protagonista di una presentazione odierna, durante la quale sono stati annunciati la data di uscita, le edizioni disponibili al lancio e i requisiti di sistema per PC. Sulle nostre pagine trovate anche la nostra anteprima con nuovi dettagli sul gioco.