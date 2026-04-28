Il team di The Blood of Dawnwalker pensa già al futuro: vuole creare un’altra IP seguendo l’esempio di Blizzard

Rebel Wolves non ha ancora pubblicato il suo primo gioco, l'ambizioso action GDR The Blood of Dawnwalker, ma il CEO e fondatore dello studio, Konrad Tomaszkiewicz, guarda già oltre. Nei piani non ci sono solo eventuali sequel: il team vuole anche creare una seconda IP originale e alternare i progetti, seguendo un modello simile a quello adottato da Blizzard in passato.

"Penso che sia davvero intelligente lavorare come faceva Blizzard un tempo" ha dichiarato Tomaszkiewicz in un'intervista con IGN. "Avevano Warcraft, ma hanno creato anche StarCraft. È una scelta furba, perché le persone hanno bisogno di novità. E a un certo punto anche noi dovremo creare una seconda IP."