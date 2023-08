IO Interactive: informazioni su 007 e Project Fantasy, la cui esclusiva Xbox non è confermata

Durante il Gamelab Barcelona 2023, l'engine programmer Álvaro Fernández ha riferito che Project 007, ovvero il nuovo videogioco basato sulla celebre serie cinematografica, sta venendo su bene ed è "molto cool" già attualmente, in attesa di poterlo mostrare in maniera più dettagliata. Per quanto riguarda la storia, pare che questa sia destinata a raccontare quella del primo James Bond e di come sia diventato il celebre agente segreto, ovvero una sorta di storia delle origini per 007.

Hitman continua ad essere un pilastro di IO Interactive

Per quanto riguarda Project Fantasy, o Project Dragon, ovvero il nuovo progetto ad ambientazione fantasy che è stato riferito nelle voci di corridoio come gioco in esclusiva su Xbox dal 2021 a oggi, sembra che questo status di esclusiva non sia una cosa confermata, o quantomeno qualcosa che possa essere riferita per il momento al pubblico.

"È un RPG multiplayer online", ha confermato il technical executive producer Cris Vega, "e sarà probabilmente come ogni altro gioco di IO Interactive, in arrivo su console e PC, ma nulla è ancora confermato, ci vorranno ancora alcuni anni prima dell'uscita".

Tuttavia, per quanto riguarda l'eventuale esclusiva Xbox, la questione appare alquanto nebulosa: "Non è il nostro campo", ha detto Fernández, che in effetti si occupa di gestione dell'engine e sviluppo. "A dire il vero è qualcosa che non è ancora chiaro nemmeno per noi, dunque non penso che ci siano ancora delle cose specifiche da dire su questo aspetto".