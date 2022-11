IO Interactive: Project Dragon sarà multiplayer e avrà microtransazioni

Per IO Interactive questo è un periodo di attività frenetiche, tra il gioco di 007 e un secondo progetto maggiore, nome in codice Project Dragon, un MMORPG di cui si è vociferato senza che emergesse mai nulla. Ora però c'è una piccola prova che ne dimostra la natura. Si tratta di un annuncio di lavoro con cui la compagnia cerca un "monetisation designer", cioè qualcuno che si occupi dei sistemi di monetizzazione del gioco.

Tra i compiti del Monetization Designer ci sarà quello di fornire idee e suggerimenti per la monetizzazione oltre che lavorare a tutte le caratteristiche implicite del sistema. Ad esempio dovrà collaborare con i designer per stabilire delle precise strategie di monetizzazione e monitorare l'andamento delle microtransazioni, lavorando di volta in volta per riequilibrare l'economia di gioco.

L'annuncio lavorativo parla esplicitamente di un gioco multiplayer, informazione che si allinea e, in un certo senso, conferma, le numerose voci precedenti, come quella che parla di un supporto decennale per il titolo.

Molti davano per scontato che Project Dragon avesse un sistema di monetizzazione da quando si è iniziato a parlare di gioco multiplayer, quindi l'assunzione di una figura che si occupi di questo aspetto del gioco non dovrebbe suonare poi così strana. Staremo a vedere se le microtransazioni di Project Dragon saranno amichevoli per i consumatori o se vireranno verso la rapacità.