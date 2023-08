Baldur's Gate 3, la guida all'origine Oscuro Presagio

I personaggi originali sono proprio quelli che potete incontrare nel corso dei vostri viaggi: Compagni come il mago Gale, la barbara Karlach e il vampiro ladro Astarion hanno caratteri molto ben definiti che li guidano lungo un cammino decisamente più complesso rispetto a quello di un personaggio creato da zero. Poi c'è un'origine speciale: Oscuro Presagio. Questa scelta è stata inserita da Larian Studios per fornire un background narrativo unico anche a personaggi creati artigianalmente dai giocatori, una sorta di "quest principale" dedicata ai giocatori che volessero lasciare un'impronta più profonda nel mondo di gioco. In questa guida tratteremo l'origine Oscuro Presagio e tutto quello che accade se scegliete di utilizzarla per il vostro protagonista.

Baldur's Gate 3 mette sul piatto un editor del personaggio estremamente elaborato, non solo per quanto riguarda l'estetica, ma soprattutto nell'ottica delle caratteristiche da gioco di ruolo. Una delle scelte più importanti, d'altra parte, è quella legata all'Origine: i personaggi originali creati da Larian hanno infatti accesso a missioni esclusive molto lunghe ed elaborate che si svolgono per l'interezza dell'intreccio, procedendo lentamente nel corso dei tre Atti che costituiscono l'opera.

Un personaggio caratterizzato dall'origine Oscuro Presagio si troverà molto spesso di fronte a opzioni di dialogo esclusive, particolarmente violente e brutali; spesso starà a voi decidere se abbracciare o meno la vostra natura, ma in altre occasioni non avrete scelta: la prima volta che succede è quando la barda Alfira vorrebbe trascorrere una nottata nel vostro campo, e se glielo consentite vi sveglierete al mattino trovandola ridotta in mille pezzi. Questo è solamente un esempio di ciò che può accadere giocando questa origine: fin da quell'istante potrete decidere se nascondere il corpo o aprirvi con i vostri compagni di viaggio. Da quel momento in avanti - in seguito alla comparsa del vostro misterioso maggiordomo - avrà inizio l'avventura più intricata dell'intero Baldur's Gate 3, un viaggio sull'orlo della follia nel quale bisogna costantemente compiere scelte determinanti .

Tutte le scelte e le conseguenze dell'Oscuro Presagio

Tutto ha inizio da uno strambo maggiordomo

Analizzeremo alcune delle situazioni chiave in cui si trova coinvolto l'Oscuro Presagio, parlando chiaramente delle scelte e delle conseguenze del caso. Se volete farvi solamente un'idea di ciò che può accadere vestendo i panni di questa origine, il suggerimento è quello di leggere solamente la parte relativa all'Atto 1, più che sufficiente per farsi un'idea chiara della partita alla quale state andando incontro.

Una premessa molto importante da fare è che, come brevemente sottolineato, la strada dell'Oscuro Presagio non si limita al male. Ci sono due modi diametralmente opposti di affrontare questa campagna: è possibile seguire le missioni assegnate dal vostro maggiordomo e incarnare il male in tutte le sue forme, ma è egualmente possibile combattere ogni pulsione, parlarne con i propri compagni e stravolgere completamente l'incedere dell'avventura. La scelta è come sempre solo vostra, ma il disastro è sempre dietro l'angolo.

Atto 1

Cosa diavolo ho appena fatto?

Fin dai battiti iniziali dell'avventura ci sono alcune scelte e situazioni nelle quali è possibile trovarsi coinvolti solo nei panni dell'Oscuro Presagio. Molti di essi, tuttavia, portano alla morte di diversi personaggi e creature, fra cui ci sono anche dei compagni chiave. Vediamo quelle più importanti.

La prima volta che incontrate il portale magico dal quale spunta il braccio di Gale , avrete un'opzione di dialogo nella quale potete immaginare di segargli via un braccio. Selezionandola il braccio gli sarà effettivamente tagliato via, facendo sparire per sempre il vostro compagno mago nell'oblio del portale.

Occhio alle Romance!

La decisione più importante riguarda senza dubbio il vostro interesse amoroso. Una volta che avrete stretto una relazione, infatti, il maggiordomo vi avviserà che perderete il controllo nel sonno e finirete per ucciderlo; ciò significa che, se andrete fino in fondo, vi troverete di fronte a una sequenza che può portare alla morte del vostro amante. Se fallite un tiro Saggezza 14, ucciderete il vostro partner, il che porterà - la mattina dopo - tutto il party di personaggi ad attaccarvi in caso di fallimento del conseguente tiro Inganno 30. In caso di successo con l'amante, invece, dovrete superare tre diversi tiri Saggezza 18 per salvare baracca e burattini, riuscendo per la prima volta a combattere i vostri istinti.

Vale la pena di precisare il fatto che non ci sono solo lati negativi nell'affrontare l'avventura con l'Oscuro Presagio; fin dall'Atto 1, ad esempio, si può ottenere uno speciale mantello con l'effetto unico di rendere l'utilizzatore invisibile in seguito a ogni uccisione, ricevuto dopo aver compiuto una carneficina particolarmente efferata. Andando avanti sarà addirittura possibile ottenere una speciale trasformazione in Slayer, che vi permetterà di assumere una forma demoniaca e sfruttare una serie di attacchi unici.

Atto 2

La scelta fondamentale dell'Atto 2 riguarda la chierica Isobel

La scelta fondamentale dell'Atto 2 riguarda la chierica Isobel, dal momento che il vostro maggiordomo vi comunicherà che lei è il prossimo bersaglio che dovrete eliminare. È proprio lei a tenere in piedi la barriera magica che protegge la locanda dalla maledizione, pertanto scegliere di seguire questa strada porta delle conseguenze devastanti per il mondo di gioco e soprattutto per il vostro party. Se la ucciderete, infatti, la barriera svanirà, portando alla morte oppure alla scomparsa di svariati NPC. Vediamo nel dettaglio le conseguenze.

Il fabbro non potrà più riparare il motore infernale di Karlach

Jaheira non sarà più disponibile per il reclutamento, perché vi attaccherà a vista una volta sconfitti i nemici presenti nella locanda

non sarà più disponibile per il reclutamento, perché vi attaccherà a vista una volta sconfitti i nemici presenti nella locanda La morte di alcuni personaggi nell'area impedirà al druido Halsin di unirsi al vostro party

di unirsi al vostro party Queste cose possono accadere comunque , dal momento che una scelta più avanti nell'Atto può portare le stesse conseguenze, pertanto se volete salvare tutti prestate attenzione alla vicenda che coinvolge Shadowheart

, dal momento che una scelta più avanti nell'Atto può portare le stesse conseguenze, pertanto se volete salvare tutti prestate attenzione alla vicenda che coinvolge Shadowheart Come ricompensa, a prescindere da ciò che farete, otterrete l'abilità di trasformazione

Oltre a questa situazione centrale vi capiterà spesso di imbattervi in opzioni di dialogo relative all'Oscuro Presagio, ma questa è senza dubbio la più importante dell'intero atto, specialmente nell'ottica di ciò che verrà dopo: avere Jaheira viva e nel party, infatti, è una condizione fondamentale per proseguire nel percorso "buono" relativo a questa origine. Si tratta, in buona sostanza, della scelta definitiva per quanto riguarda l'evoluzione del vostro background narrativo.

Atto 3

Jaheira è determinante nell'evoluzione dell'Oscuro Presagio

Se, nei precedenti atti, avete combattuto in tutte le situazioni, risparmiando il vostro amante e lasciando in vita Isobel, il terzo atto si aprirà con una sequenza di sogno dedicata all'origine dell'Oscuro Presagio. Tale momento apre una sequenza in compagnia del vostro maggiordomo, nella quale scoprirete la verità: il vostro personaggio non è altro che un Figlio di Baal, esattamente come il protagonista dei passati capitoli di Baldur's Gate; ciò, nella piena tradizione della saga, finirà per portarvi a combattere contro i vostri simili.

E qui entra in gioco Jaheira, personaggio fondamentale quando si tratta dell'origine Presagio Oscuro. Scoperto il vostro segreto, giurerà infatti di aiutarvi a combattere i vostri istinti a qualsiasi costo, proprio come ha fatto con l'eroe che è stato al suo fianco prima di voi. In questa fase, infatti, è possibile conversare con lei per farsi raccontare il passato - sostanzialmente i giochi precedenti della saga - chiedendole come il suo vecchio amico sia riuscito ad affrontare i suoi demoni. La guida è in costante aggiornamento, pertanto la arricchiremo di volta in volta con nuove interazioni.