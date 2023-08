Baldur's Gate 3, la guida alle Romance e alle relazioni amorose

Tutto quello che c'è da sapere sulle Romance e sulle relazioni amorose in Baldur's Gate 3: cosa fare e cosa non fare per trovare l'amore nel gioco di Larian Studios.

L'ambizione di Larian Studios di trasformare la sua interpretazione di Baldur's Gate nel gioco di ruolo definitivo non poteva ovviamente prescindere dalla presenza delle Romance, ovvero le relazioni amorose che tanto fanno gola agli appassionati di RPG. Nelle settimane antecedenti al lancio si è parlato spesso della scena che unisce uno dei protagonisti con un Druido trasformato in forma d'orso in un cornice... romantica, ma nell'opera c'è un sistema estremamente stratificato che regola questo genere di interazioni. Per questa ragione, abbiamo realizzato una guida completa alle Romance di Baldur's Gate 3, spiegando nel dettaglio come funzionano, quali requisiti hanno e tutto quello che c'è da sapere per dar vita alla relazione dei propri sogni. Si tratta di un sistema profondo, complesso, strettamente legato a ogni singola scelta che compierete durante i vostri viaggi, pertanto è necessario prestare attenzione a molti dettagli che potrebbero sfuggirvi nel corso della prima partita. Analizziamo nel dettaglio questa meccanica e tutte le sue strambe condizioni.

Come funzionano le Romance in Baldur's Gate 3 Si può stringere una relazione con tutti i personaggi originali Sarete felici di sapere che in Baldur's Gate 3 è possibile stringere una relazione amorosa con tutti gli 8 personaggi dotati di un background narrativo, e che la Romance non ha alcun limite basato sul sesso, sul genere, sulla razza o su qualsiasi altra caratteristica delle creature coinvolte. L'unica cosa che conta è infatti la nascita di un'Opinione Positiva nei confronti del nostro personaggio: ciascuna azione che si esegue, ogni risposta che si da, ogni interazione a cui si prende parte potrebbe generare approvazione o disapprovazione in seno al personaggio verso cui avete un interesse amoroso, pertanto è fondamentale pesare sempre le proprie parole. Un altro elemento chiave risiede nella volontà di aiutare i diversi Personaggi Origin a perseguire i propri obiettivi: ogni membro del cast è infatti legato a lunghe e complicate missioni secondarie che ne definiscono la caratterizzazione, ed è essenziale prendervi parte. Spesso, tuttavia, non sarete a conoscenza di quali siano i loro reali obiettivi, dei segreti che possono nascondervi, delle menzogne che potrebbero avervi raccontato, pertanto è fondamentale sviluppare il rapporto e conquistare la loro fiducia anche solo per comprendere dove vogliano andare a parare in termini di narrazione. E, fidatevi, non è per nulla facile decifrare le loro intenzioni. L'accampamento rappresenta il luogo chiave per le relazioni Tutti i personaggi, inoltre, hanno un'ideologia ben specifica che è fondamentale comprendere il prima possibile. Esempio a caso? Shadowheart si scioglie quando vede che trattate bene gli animali. È importantissimo tenere sempre conto di queste inclinazioni per incrementare il legame con i vostri compagni di viaggio; ancor più importante, ovviamente, è evitare di compiere gesti che li infastidiscano particolarmente. Prendiamo sempre Shadowheart come esempio, che non apprezza assolutamente che invadiate i suoi spazi. Nella sezione successiva, a questo proposito, abbiamo raccolto una lista delle scelte più impattanti per ogni personaggio. L'ultima cosa da tenere a mente è che l'Accampamento rappresenta un luogo determinante per far maturare le relazioni amorose. Sarà in queste occasioni che potrete conoscere meglio chi vi sta intorno, svelando non solo parte del loro background narrativo, ma cogliendo l'occasione per impressionarli ulteriormente. Una volta stretto un legame abbastanza profondo sbloccherete la possibilità di utilizzare risposte romantiche, e proseguendo lungo tale percorso è possibile arrivare infine a un rapporto più intimo, anche molto presto nell'avventura. Il consiglio più importante che possiamo darvi è il seguente: occhio non vede, cuore non duole; se volete compiere un gesto che sarà sicuramente disprezzato dal vostro interesse amoroso, lasciatelo nel campo oppure fatelo allontanare a sufficienza.

Tutte le Romance di Baldur's Gate 3 Ogni scelta scatena una reazione Fatte le doverose premesse, è giusto precisare che la prima relazione amorosa intima si può raggiungere già dai primi battiti dell'avventura, ovviamente a condizione di aver impressionato a sufficienza il vostro potenziale partner. In questa sezione analizzeremo dunque uno per uno tutti i personaggi originali, sottolineando alcune fra le scelte più incisive per determinare l'opinione che avranno nei vostri confronti. Si tratta, ovviamente, di un'analisi che potrebbe contenere anche pesanti spoiler, quindi vi avvertiamo di procedere a vostro rischio e pericolo. Non apriremo mai la sezione dedicata a un singolo personaggio con uno spoiler in bella vista: per prima cosa forniremo un ritratto della personalità dei comprimari e una serie di consigli generali su come dovreste comportarvi per fare colpo. Tuttavia la maggior parte delle opzioni evidenziate faranno esplicito riferimento a specifici momenti della campagna. Questa guida sarà costantemente aggiornata via via che emergeranno ulteriori interazioni capaci d'influenzare l'opinione dei compagni.

Shadowheart Shadowheart si ama o si odia Shadowheart rappresenta l'epitome della massima "mai farsi ingannare dalle apparenze". Come adepta di Shar e della scuola dell'Inganno, infatti, apprezza inganni, truffe, estorsioni, le piace commettere furti e assistervi, inoltre adora a tutto tondo la segretezza disprezzando invece l'approccio diretto. Questo si riflette anche nella sua personalità, dal momento che detesta l'invasione della sua privacy. Odia qualsiasi atto di crudeltà che non sia assolutamente necessario, ma se le ragioni sono abbastanza solide è disposta a tollerarne. Una cosa molto importante da sapere è che molti utenti hanno affermato che le sue scene più importanti coinvolgono dei Check di Intuizione, pertanto quella di poterli superare rappresenta una risorsa preziosa. Questo è un quadro più che sufficiente per tratteggiare la personalità della chierica, che sotto la scorza dura nasconde un lato più dolce. Scelte che apprezza: Salvarla all'interno del Nautiloid

Concordare con lei nella ricerca di un guaritore e in altre scelte determinanti

Riuscire a calmare il cinghiale spaventato, conversare con quasi tutti gli animali

Salvare diversi tipi di animali

Convincere gli avventurieri e tutti i banditi in seguito ad andarsene

Prendersi gioco di Lae'zel

Superare svariati check di Religione

Riuscire a non pagare diversi generi di servizi in varie occasioni

Schierarsi contro i poteri degli Illithid

Dire SEMPRE che non vi interessa chi lei adori

Praticamente qualsiasi check con cui potete convincere qualcuno a fare qualcosa con l'inganno Scelte che detesta: Andare d'accordo con Lae'zel

Giudicare la sua fede in Shar

Qualsiasi atto inutilmente crudele

Invadere la sua privacy o giudicare i suoi comportamenti

Non farsi i fatti propri, anche nei confronti di terzi che talvolta chiederanno il vostro aiuto

Lae'zel Il personaggio più difficile con cui avere una relazione? Se vi piacciono le persone impossibili, beh, con Lae'zel troverete pane per i vostri denti. Abbastanza razzista, è convinta della superiorità totale dei principi del proprio retaggio: se siete d'accordo con lei sarà felice, altrimenti non lo sarà per niente. Detesta perdere gli occhi dall'obiettivo, pertanto praticamente qualsiasi missione secondaria la fa arrabbiare; le poche buone azioni che tollera sono quelle che hanno a che vedere con le dimostrazioni di forza e gli atti di eroismo legati al sacrificio: tutto il resto per lei vale meno di zero. Dice sempre quello che pensa, quello che le piace e quello che vuole fare: questo può essere un problema per molti personaggi, perché quello che vuole fare coinciderà difficilmente con le caratteristiche di un PG sano di mente. Ah, e ovviamente adora fare impazzire Shadowheart, dicendo sempre, in ogni singola occasione, l'esatto contrario di ciò che afferma la chierica. Scelte che apprezza: Attaccare per primi, sempre e comunque

Minacciare i deboli, anche bambini

Costringere le persone a inginocchiarsi e a portare rispetto

Prendere in giro le persone spaventate

Rifiutare missioni secondarie

Uccidere, rubare, umiliare

Minacciare chiunque

Apprezzare i suoi modi

Qualsiasi scelta che sminuisce o critica Shadowheart Scelte che detesta: Andare d'accordo con Shadowheart

Salvare persone che potrebbero morire

Qualsiasi forma di empatia

Mostrare pietà

Evitare o peggio ancora scappare dal combattimento

Astarion Intervista col vampiro Ed eccoci arrivati all'affascinante vampiro ladro del gruppo. La cosa più importante da sapere su Astarion è che il parassita Illithid ha praticamente annullato tutti i suoi problemi da vampiro, pertanto non ha alcuna intenzione di separarsene e anzi, vuole utilizzare i poteri Illithid. Pensa solo a sé stesso, al suo benessere e alla sua sopravvivenza, ma al tempo stesso adora vedere gli altri soffrire. Questo, tuttavia, non lo rende un personaggio che richiede inevitabilmente un percorso malvagio: adora deridere le persone, anche nelle situazioni più crudeli, e mette il valore della lealtà sopra ogni cosa; queste due particolari caratteristiche rendono possibile stringere una relazione con lui anche per un personaggio buono. Scelte che apprezza: La crudeltà in ogni sua piacevole forma

La derisione: prendere in giro qualcuno anche con humor nero e nei momenti più sbagliati lo compiacerà sempre, senza eccezioni

I furti

Prendere parte a qualsiasi situazione potenzialmente comica

Compiere azioni malvagie e poi dirgli che è stato divertente

Accettare senza esitazioni la sua natura di vampiro e supportarlo nelle sue attività vampiresche

Apprezzare il potere degli Illithid

Stringere un legame: Astarion parla molto, ama l'amicizia e ogni conversazione è buona per approfondire il rapporto

Il resto delle sue reazioni sono molto legate alla singola situazione Scelte che detesta: Tradirlo in qualsiasi modo, per esempio svelando che è un vampiro

Tentare di rimuovere il parassita

Prenderlo in giro

Qualsiasi atto di eroismo inutile

Interrompere situazioni potenzialmente comiche o particolarmente crudeli

In linea di massima svolgere qualsiasi compito e rifiutare un pagamento

Gale Finalmente una persona per bene Finalmente siamo arrivati a una personalità candida e pura. Gale, infatti, è uno dei personaggi moralmente più positivi presenti nell'opera, un vero e proprio giusto che combatte il male in ogni sua formula e non tollera alcun genere di cattiva azione. L'affascinante Mago umano adora gli animali, specialmente quelli adottati nell'Accampamento, il suo hobby preferito è aiutare le persone in difficoltà, e qualsiasi gesto che può fare del bene gli scioglierà facilmente il cuore. Come dite? Secondo voi è noioso? Beh, in mezzo a questa gabbia di matti ci voleva un po' di tranquillità, Scelte che apprezza: Aiutare il prossimo, sempre e comunque

Ricevere artefatti in regalo

Salvare persone

Liberare prigionieri

Compiere anche faccende insignificanti per gli altri

Sottomettersi pur di evitare lo scontro

Adottare e accarezzare animali

Compiere atti di eroismo rischiando la pelle Scelte che detesta: Uccidere per scelta

Assecondare le follie di Lae'zel

La Negromanzia in tutte le sue forme

Le torture

La maggior parte dei furti

Ignorare chi ha bisogno di aiuto

Piegarsi a forze maligne anche ottenendo grande potere in cambio