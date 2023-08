Baldur's Gate 3 ora è ufficialmente Verificato per Steam Deck

Baldur's Gate 3 da ora è ufficialmente un gioco Verificato per Steam Deck, come confermato da Larian Studios con un post su X / Twitter.

I test effettuati dallo scrupoloso team di Valve sulla versione completa del GDR confermano dunque che il gioco è pienamente compatibile con Steam Deck e può essere giocato sul dispositivo mobile senza alcuna criticità in termini di funzionalità, interfaccia di gioco, impostazioni grafiche e icone dei comandi.

Ricordiamo che al contrario la versione in accesso anticipato di Baldur's Gate 3 era stata catalogata come "Giocabile", quindi significa che come promesso Larian Studios ha lavorato a una serie di ottimizzazioni con in mente proprio i giocatori in possesso di Steam Deck.

Vale la pena notare che sul dispositivo di Valve in automatico viene disabilitata la co-op in split-screen, che tuttavia dubitiamo sia una grande perdita, considerando le dimensioni contenuto dello schermo che di certo non si prestano bene a tale funzionalità.