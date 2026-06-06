Among Us Story: On Guard è stato presentato insieme al trailer della serie animata

Fin dal primo incarico, la missione è chiara: garantire che tutti gli Astronauti arrivino vivi a destinazione. Tuttavia, la routine viene rapidamente sconvolta dalla presenza di un Impostore : un assassino che si nasconde tra i membri dell'equipaggio e che minaccia di eliminarli uno dopo l'altro.

Quest'ultima punta a catturare l'umorismo, lo stile visivo e le atmosfere del blockbuster per tradurle in un racconto capace di aprire le porte del franchise a un pubblico ancora più ampio. Lo show è disponibile ora sulla piattaforma streaming Paramount+ .

Among Us Story: On Guard è stato annunciato al Summer Game Fest da Innersloth, che ha approfittato del palcoscenico offerto dall'evento di Geoff Keighley per presentare anche il trailer di lancio della serie animata di Among Us .

Partono le indagini

La presenza di un omicidio e di un Impostore richiama ovviamente alla memoria le dinamiche tipiche dell'originale Among Us, ma in questa avventura dovremo dimostrare la nostra innocenza e al contempo svolgere le indagini necessarie a identificare il vero colpevole prima che il numero delle vittime aumenti.

Il sistema di gioco di Among Us Story: On Guard si sviluppa attorno a quattro principi fondamentali: mettersi nei panni della Guardia e proteggere l'equipaggio, identificare l'Impostore attraverso l'analisi dei comportamenti e delle prove, raccogliere gli indizi per costruire accuse solide e, infine, portare a termine i propri compiti operativi nonostante il caos crescente a bordo.

All'interno della simulazione, il giocatore incontrerà un variegato cast di personaggi, ognuno con una propria personalità e potenziale rilevanza ai fini dell'indagine. Dal Cuoco prossimo alla pensione allo Scienziato distratto e logorroico, passando per l'Ingegnere metodico, il Dottore sempre sotto i riflettori dei social e il Capitano dal carattere conciliatore, ogni membro dell'equipaggio potrebbe nascondere qualcosa.