Dai creatori di Martha is Dead, un primo sguardo al gameplay di When Sirens Fall Silent

In occasione del Day of the Devs: Summer Game Fest Edition, il publisher Wired Productions e lo studio di sviluppo italiano LKA hanno svelato completamente When Sirens Fall Silent , mostrandone il gameplay . Dopo la pubblicazione di alcuni filmati introduttivi incentrati sull'atmosfera del gioco, il fondatore e direttore di LKA, Luca Dalcò, ha illustrato più da vicino l'universo narrativo dell'opera, guidando il pubblico alla scoperta di quelle che il team definisce "le persone dimenticate" e dei misteri che avvolgono una recente serie di rapimenti e omicidi.

Una storia drammatica

Nel gioco, gli utenti vestiranno i panni di Mila, una poliziotta a cui viene assegnato un caso di alto profilo, attraverso cui dovranno svolgere delle complesse indagini: per arrivare alla verità sarà necessario condurre interrogatori interagendo con i personaggi chiave attraverso dialoghi a scelta multipla, prestando particolare attenzione anche al linguaggio del corpo dei sospettati.

Bisognerà anche esaminare le scene del crimine. Gli sviluppatori sottolineano l'importanza di esaminare i corpi e gli ambienti, invitando i giocatori a tornare più volte sui propri passi, poiché alcuni indizi potrebbero non essere visibili a una prima ispezione. Il percorso investigativo sarà inoltre intervallato da puzzle ambientali di varia natura e complessità.

Realizzato dagli autori di The Town of Light e Martha Is Dead, When Sirens Fall Silent rappresenta un altro passo in avanti dell'universo narrativo di LKA. Il titolo si inserisce infatti nel filone denominato "Storie Senza Voce", un progetto ideato per dare visibilità a individui marginalizzati e per affrontare tematiche complesse e profondamente umane. Tra i temi centrali della storia figurano il trauma, la tossicodipendenza, la misoginia e il traffico di esseri umani.