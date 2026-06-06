Into the Unwell: svelato il gameplay del roguelite di Coffee Stain Publishing in arrivo nel 2027

In occasione dell'evento Day of the Devs, Coffee Stain Publishing e il team di sviluppo She Was Such A Good Horse hanno condiviso un nuovo video di gameplay di Into the Unwell , roguelite d'azione in terza persona attualmente in lavorazione. Il filmato si concentra in particolare sulla storia di Charcat, uno dei protagonisti, mostrando le dinamiche di combattimento e le peculiari abilità che caratterizzeranno il titolo.

Dettagli sul gioco

Into the Unwell si presenta come un roguelite "whack'n'slash" multigiocatore, affrontabile in solitaria o in modalità cooperativa fino a tre giocatori. L'avventura è ambientata in The Unwell, un mondo distorto ispirato al classico stile di animazione "rubber hose". I giocatori potranno scegliere tra diversi personaggi, definiti dagli sviluppatori come degli "emarginati": tra questi figurano Bonnie, Golden Nugget e il già citato Charcat, ciascuno dotato di abilità, punti di forza e debolezze uniche.

Il sistema di combattimento fa leva su un arsenale e un campionario di nemici decisamente fuori dagli schemi. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, sarà possibile utilizzare armi di fortuna dotate di attacchi speciali unici, come un lecca-lecca "lobotomizzato", uno spazzolone usurato o un gelato mangiato a metà. I nemici da affrontare includono invece pizze senzienti, hotdog fuori controllo, melanzane armate e un bizzarro cuoco teppanyaki di tofu.

La progressione in gioco permetterà di personalizzare le "build" tramite modificatori e potenziamenti. Tra quelli mostrati figurano i "TNT Kicks", che permettono di bruciare i nemici con colpi rapidi, e il "Chilli Con Carnage", che aggiunge un effetto a catena sui bersagli già in fiamme. I giocatori potranno inoltre visitare la Farmacia di Lenny per personalizzare un portapillole contenente potenziamenti sperimentali che andranno a modificare le statistiche di ogni singola partita.

Infine, sono stati forniti aggiornamenti riguardo alla finestra di lancio. Come anticipato il mese scorso dallo studio di sviluppo, grazie a un maggiore investimento da parte dell'editore Coffee Stain, Into the Unwell non passerà per una fase di Accesso Anticipato. Il gioco godrà infatti di un periodo di sviluppo più lungo e sarà pubblicato direttamente in versione completa nel corso del 2027. Se volete altri dettagli, leggete il nostro provato di Into The Unwell.