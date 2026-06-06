Into the Unwell: svelato il gameplay del roguelite di Coffee Stain Publishing in arrivo nel 2027

In occasione dell'evento Day of the Devs, Coffee Stain Publishing e il team di sviluppo She Was Such A Good Horse hanno condiviso un nuovo video di gameplay di Into the Unwell, roguelite d'azione in terza persona attualmente in lavorazione. Il filmato si concentra in particolare sulla storia di Charcat, uno dei protagonisti, mostrando le dinamiche di combattimento e le peculiari abilità che caratterizzeranno il titolo.
Dettagli sul gioco
Into the Unwell si presenta come un roguelite "whack'n'slash" multigiocatore, affrontabile in solitaria o in modalità cooperativa fino a tre giocatori. L'avventura è ambientata in The Unwell, un mondo distorto ispirato al classico stile di animazione "rubber hose". I giocatori potranno scegliere tra diversi personaggi, definiti dagli sviluppatori come degli "emarginati": tra questi figurano Bonnie, Golden Nugget e il già citato Charcat, ciascuno dotato di abilità, punti di forza e debolezze uniche.
Il sistema di combattimento fa leva su un arsenale e un campionario di nemici decisamente fuori dagli schemi. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, sarà possibile utilizzare armi di fortuna dotate di attacchi speciali unici, come un lecca-lecca "lobotomizzato", uno spazzolone usurato o un gelato mangiato a metà. I nemici da affrontare includono invece pizze senzienti, hotdog fuori controllo, melanzane armate e un bizzarro cuoco teppanyaki di tofu.
La progressione in gioco permetterà di personalizzare le "build" tramite modificatori e potenziamenti. Tra quelli mostrati figurano i "TNT Kicks", che permettono di bruciare i nemici con colpi rapidi, e il "Chilli Con Carnage", che aggiunge un effetto a catena sui bersagli già in fiamme. I giocatori potranno inoltre visitare la Farmacia di Lenny per personalizzare un portapillole contenente potenziamenti sperimentali che andranno a modificare le statistiche di ogni singola partita.
Infine, sono stati forniti aggiornamenti riguardo alla finestra di lancio. Come anticipato il mese scorso dallo studio di sviluppo, grazie a un maggiore investimento da parte dell'editore Coffee Stain, Into the Unwell non passerà per una fase di Accesso Anticipato. Il gioco godrà infatti di un periodo di sviluppo più lungo e sarà pubblicato direttamente in versione completa nel corso del 2027. Se volete altri dettagli, leggete il nostro provato di Into The Unwell.
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