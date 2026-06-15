Due capolavori in un solo pacchetto: Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack in sconto su Instant Gaming

Due epopee GDR in un'unica offerta

La particolarità di questa edizione risiede proprio nella sua natura di bundle cumulativo. Acquistando il Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack non si ottiene soltanto il secondo capitolo, ma si riscatta anche Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione estesa del capostipite completa dell'espansione dedicata a Yuffie. È l'opzione perfetta per chi ha atteso l'arrivo della saga su PC e desidera vivere l'avventura senza interruzioni, passando dalle atmosfere industriali di Midgar agli sconfinati territori che caratterizzano il secondo capitolo.

Portare una produzione di questa portata su Steam significa anche poter beneficiare di tutta una serie di rifiniture tecniche non indifferenti. Il codice di Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack sfrutta appieno le potenzialità delle configurazioni PC moderne, offrendo il supporto a framerate elevati, risoluzioni superiori e tecnologie di upscaling all'avanguardia per garantire la massima fluidità nei concitati combattimenti in tempo reale. La mole straordinaria di ore di gioco complessive garantita dai due titoli unita alla solidità tecnica rende l'attuale promozione una delle più vantaggiose per gli amanti del genere.