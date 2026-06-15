Due capolavori in un solo pacchetto: Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack in sconto su Instant Gaming

La monumentale operazione di rifacimento intrapresa da Square Enix si rende protagonista di una promozione ideale per recuperare l'intera epopea in un'unica soluzione. Il pacchetto Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack riceve infatti un corposo taglio di prezzo per la sua chiave digitale PC riscattabile su Steam. Potete farlo vostro cliccando direttamente sul box posizionato in alto oppure seguendo il link diretto alla pagina prodotto. A fronte del prezzo di listino ufficiale di 80,00€, lo store propone una quota di partenza pari a 43,12€ IVA esclusa. Aggiungendo l'aliquota italiana del 22%, la spesa finale si assesta su 52,61€: questo si traduce in un ribasso del 46% secondo il portale, che corrisponde a uno sconto del 34,24% calcolato sul prezzo complessivo tasse incluse.
Due epopee GDR in un'unica offerta
La particolarità di questa edizione risiede proprio nella sua natura di bundle cumulativo. Acquistando il Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack non si ottiene soltanto il secondo capitolo, ma si riscatta anche Final Fantasy VII Remake Intergrade, la versione estesa del capostipite completa dell'espansione dedicata a Yuffie. È l'opzione perfetta per chi ha atteso l'arrivo della saga su PC e desidera vivere l'avventura senza interruzioni, passando dalle atmosfere industriali di Midgar agli sconfinati territori che caratterizzano il secondo capitolo.
Portare una produzione di questa portata su Steam significa anche poter beneficiare di tutta una serie di rifiniture tecniche non indifferenti. Il codice di Final Fantasy VII Remake & Rebirth Twin Pack sfrutta appieno le potenzialità delle configurazioni PC moderne, offrendo il supporto a framerate elevati, risoluzioni superiori e tecnologie di upscaling all'avanguardia per garantire la massima fluidità nei concitati combattimenti in tempo reale. La mole straordinaria di ore di gioco complessive garantita dai due titoli unita alla solidità tecnica rende l'attuale promozione una delle più vantaggiose per gli amanti del genere.
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