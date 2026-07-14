Il capolavoro del Rinascimento a poco più di 4 euro: Assassin’s Creed II in forte sconto su Instant Gaming

Rivivere le origini del capitolo più amato e iconico della saga degli Assassini non è mai una cattiva idea. Per questo vi proponiamo Assassin's Creed II, che su Instant Gaming è protagonista di una promozione eccezionale che demolisce il listino italiano di 10,00€. Il titolo si trova infatti a soli 3,39€ IVA esclusa, che si convertono in appena 4,14€ IVA inclusa al momento del pagamento nel carrello. Questo fissa il taglio di prezzo esposto sul catalogo al 66%, con un risparmio effettivo sulla spesa finale tassata pari al 58,60%. Se volete indossare i panni di Ezio e saltare tra i tetti di Firenze, potete acquistare la chiave digitale cliccando sul box qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto.