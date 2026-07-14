Il capolavoro del Rinascimento a poco più di 4 euro: Assassin’s Creed II in forte sconto su Instant Gaming

Rivivere le origini del capitolo più amato e iconico della saga degli Assassini non è mai una cattiva idea. Per questo vi proponiamo Assassin's Creed II, che su Instant Gaming è protagonista di una promozione eccezionale che demolisce il listino italiano di 10,00€. Il titolo si trova infatti a soli 3,39€ IVA esclusa, che si convertono in appena 4,14€ IVA inclusa al momento del pagamento nel carrello. Questo fissa il taglio di prezzo esposto sul catalogo al 66%, con un risparmio effettivo sulla spesa finale tassata pari al 58,60%. Se volete indossare i panni di Ezio e saltare tra i tetti di Firenze, potete acquistare la chiave digitale cliccando sul box qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto.
La nascita di una leggenda: Ezio Auditore da Firenze
Considerato unanimemente uno dei picchi qualitativi dell'intera serie targata Ubisoft, Assassin's Creed II segna il debutto di Ezio Auditore, un giovane nobile fiorentino spinto sulla via degli Assassini da una terribile cospirazione familiare. La narrazione si sviluppa attraverso una ricostruzione storica straordinaria dell'Italia del Rinascimento, tra i canali di Venezia, i tetti di Firenze, le campagne della Toscana e le paludi della Romagna.
Dal punto di vista ludico, Assassin's Creed II ha introdotto migliorie cruciali rispetto al capostipite della saga, espandendo l'arsenale con la doppia lama celata, armi da fuoco rudimentali e la possibilità di disarmare i nemici per usare le loro stesse spade. Anche le attività secondarie e la gestione della propria base a Monteriggioni offrono una notevole profondità a dispetto degli anni trascorsi dal rilascio originale. A una cifra poco superiore ai 4 euro, recuperare un pilastro dell'action-adventure moderno rappresenta un acquisto obbligato per chiunque ami i viaggi virtuali nella storia.