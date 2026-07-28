Un'avventura da tostare a un euro: I am Bread in super sconto su Instant Gaming per Xbox

Tostare una fetta di pane non è mai stato un compito così complesso, esilarante ed economico. Tutti i giocatori desiderosi di affrontare una delle sfide basate sulla fisica più folli e famose del panorama indipendente possono ora riscattare I am Bread risparmiando parecchio sul listino originale italiano di 13,00€. Il titolo viene infatti proposto su Instant Gaming a soli 0,99€ escluse le imposte. Una volta calcolata l'imposta IVA del 22% al check-out, la spesa finale si assesta su appena 1,21€ IVA inclusa . Parliamo di un risparmio netto dell'90,69% sul totale comprensivo di tasse. Potete iniziare la vostra missione verso il tostapane e riscattare la chiave digitale cliccando sul box informativo posizionato in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

L'epico e faticoso viaggio di una fetta di pane

Sviluppato dai creatori dell'apprezzato Surgeon Simulator, I am Bread vi mette letteralmente nei panni di una fetta di pane da toast dotata di un'incrollabile determinazione: diventare tostata a tutti i costi. Il perimetro di gioco si sviluppa attraverso i vari ambienti di una casa, partendo dalla cucina per arrivare fino al garage e al giardino. La particolarità dell'esperienza risiede in un sistema di controllo volutamente ostico e basato sulla fisica, in cui ciascuno dei quattro angoli della fetta corrisponde a un comando specifico per arrampicarsi, ribaltarsi e appiccicarsi alle superfici. L'obiettivo principale è raggiungere una fonte di calore senza perdere troppa edibilità, evitando accuratamente il pavimento, lo sporco, l'acqua e tutti gli ostacoli che rischiano di rovinare la bontà del protagonista prima della doratura finale.

Oltre alla campagna principale, offre una grande varietà di modalità di gioco alternative che ne arricchiscono la rigiocabilità, come la gara di velocità Bagel Race, la distruttiva modalità Rampage nei panni di una baguette gigante, la modalità Cheese Hunt incentrata sulla ricerca del formaggio come fetta di pane azzimo e persino una gravità zero nello spazio. A poco più di un euro un titolo così originale, spassoso e capace di mettere a dura prova i nervi e la coordinazione è un'occasione imperdibile per arricchire la propria libreria Steam.