Pixel 10a costa sempre meno su Amazon: nuovo minimo storico

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, il Google Pixel 10a da 256 GB è attualmente su Amazon a 479,90 € rispetto al prezzo consigliato di 649 €, permettendoti di risparmiare fino al 26%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Uno smartphone convincente
Lo smartphone di Google adotta un vetro più resistente ai graffi, oltre a offrire un supporto software di 7 anni per gli aggiornamenti. La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti con un caricatore 45W USB-C PPS o superiore (venduto separatamente). Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore wide da 48 MP, un'ultra-wide da 12 MP e Super Res Zoom fino a 8x.
Nel complesso, non aspettarti particolari cambiamenti rispetto al suo predecessore, ma si tratta comunque di un buon prodotto se non hai esigenze specifiche. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.