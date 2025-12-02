OpenAI in affanno: Altman dichiara un “codice rosso” mentre Google accelera con Gemini 3

La leadership di ChatGPT non è più garantita: la concorrenza avanza, i piani interni cambiano e OpenAI corre ai ripari con una mobilitazione straordinaria.

Per anni OpenAI ha dominato la conversazione sull'intelligenza artificiale come se fosse l'unica a dettare il ritmo dell'innovazione. Ma il clima interno racconta tutt'altro: Sam Altman avrebbe convocato i suoi con toni duri, chiedendo una mobilitazione immediata sull'unico prodotto davvero essenziale dell'azienda, ChatGPT. Il resto può aspettare, perfino progetti annunciati come cruciali per la strategia a lungo termine. Un segnale così drastico tradisce un problema evidente: la distanza che separava OpenAI dai competitors non è più quella di un tempo.

L'avanzata di Google cambia tutto Se c'è un nome che preoccupa più degli altri è quello di Google. Per mesi sembrava inseguire, arrancare dietro alle novità di OpenAI, poi nel giro di poche settimane ha completamente ribaltato la narrativa. Con Gemini 3, l'azienda ha presentato un modello che molti ricercatori considerano semplicemente superiore a ciò che offre oggi ChatGPT: più veloce, più efficace, più economico. Quello che inquieta OpenAI non è solo la qualità del modello, ma la rapidità con cui Google sta integrando questi progressi in servizi già utilizzati da miliardi di persone. È lo stesso scenario che OpenAI aveva temuto quando ChatGPT costrinse Google al suo "code red". Ora è OpenAI a dover correre.