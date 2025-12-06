0

Tiny Bookshop arriva anche su PS5 e in versione fisica dopo il successo riscosso su Steam e Nintendo Switch

Dopo aver venduto oltre mezzo milione di copie su Nintendo Switch e Steam, Tiny Bookshop è in dirittura d'arrivo anche su PS5.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/12/2025
Artwork di Tiny Bookshop

Skystone Games, 2P Games e gli sviluppatori di neoludic games hanno annunciato che pubblicheranno il loro rilassante gestionale Tiny Bookshop anche su PS5.

Il debutto sulla console ammiraglia di Sony è in programma per il 10 aprile del prossimo anno. Lo stesso giorno Silver Lining Interactive pubblicherà anche delle versioni fisiche per Nintendo Switch e PS5.

Cos'è Tiny Bookshop?

Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco gestionale narrativo ambientato nella pittoresca cittadina costiera di Bookstonbury. Il giocatore veste i panni di un libraio che gestisce una piccola libreria mobile, scegliendo ogni giorno la location dove parcheggiare, decorando e personalizzando il negozio e interagendo con i clienti. Conoscendo i loro gusti, si possono consigliare libri su misura o opere che li aiutino ad ampliare i propri orizzonti. Inoltre, potremo esplorare la città per scoprire segreti e collezionare francobolli.

Tiny Bookshop è un carinissimo gioco sul gestire una libreria ambulante: c'è anche una demo Tiny Bookshop è un carinissimo gioco sul gestire una libreria ambulante: c'è anche una demo

Tiny Bookshop è stato pubblicato il 7 agosto su Switch e PC, Tiny Bookshop ha ottenuto subito un grande riscontro: su Steam vanta il 96% di recensioni positive su oltre 4.500 valutazioni. Inoltre, giusto oggi il team di Neloudcic Games ha annunciato che il titolo ha superato il mezzo milione di copie vendute.

