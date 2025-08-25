Borderlands 4 sarà più difficile dei precedenti giochi e questo rende il CEO di Gearbox un po' nervoso

Questa volta, Pitchford ha parlato del livello di difficoltà del nuovo capitolo, spiegando che Borderlands 4 sarà più impegnativo rispetto ai suoi predecessori , soprattutto per quanto riguarda i boss e le loro meccaniche. Una notizia che farà felici i fan in cerca di sfide più intense, ma che potrebbe spaventare una parte del pubblico meno interessata a sessioni di gioco stressanti. Lo stesso Pitchford ha ammesso di essere "un po' nervoso" al riguardo, consapevole che molti giocatori preferiscono sessioni rilassanti all'affrontare combattimenti complessi.

Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, è una figura centrale nella campagna marketing di Borderlands 4 . La sua presenza, spesso sopra le righe, ha contribuito a mantenere alta l'attenzione sul titolo, nel bene e talvolta nel male, tra annunci sui social, dettagli in anteprima e dichiarazioni che non hanno mancato di far discutere.

Se un boss è troppo difficile basta livellare un po'

Fortunatamente, sempre secondo Pitchford, il sistema di progressione di Borderlands 4 permette di agirare questo ostacolo con grande semplicità: se un boss è troppo difficile, basta salire di un paio di livelli e tornare più forti.

"Abbiamo moltissimi giocatori che in realtà non sono interessati a sfide profonde e difficili; ci sono tante persone che amano semplicemente esplorare le Borderlands o passare del tempo con i personaggi."

"Sono un po' nervoso perché ci sono momenti in Borderlands 4 che risultano più impegnativi, ma una delle cose più belle del gioco, grazie alla sua natura da RPG, è che se qualcosa ti sembra difficile, puoi semplicemente fare un po' di grinding, salire di livello e diventare più potente."

Harlowe una dei quattro Cacciatori della Cripta di Borderlands 4

"Scoprirai che le cose che sembravano difficili quando eri un pivello diventeranno banali quando sarai un vero duro. Ma abbiamo sicuramente alzato il livello delle sfide, soprattutto per quanto riguarda i boss e le meccaniche degli scontri con loro."

Vi ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 12 settembre. Successivamente approderà anche su Nintendo Swtich 2 il 3 ottobre.