Borderlands 4 sarà più difficile dei precedenti giochi e questo rende il CEO di Gearbox un po' nervoso

Borderlands 4 offrirà un livello di difficoltà più alto rispetto ai precedenti capitoli, in particolare per quanto riguarda gli scontri con i boss.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   25/08/2025
Amon, uno dei personaggi giocabili di Borderlands 4
Borderlands 4
Borderlands 4
Randy Pitchford, CEO di Gearbox Software, è una figura centrale nella campagna marketing di Borderlands 4. La sua presenza, spesso sopra le righe, ha contribuito a mantenere alta l'attenzione sul titolo, nel bene e talvolta nel male, tra annunci sui social, dettagli in anteprima e dichiarazioni che non hanno mancato di far discutere.

Questa volta, Pitchford ha parlato del livello di difficoltà del nuovo capitolo, spiegando che Borderlands 4 sarà più impegnativo rispetto ai suoi predecessori, soprattutto per quanto riguarda i boss e le loro meccaniche. Una notizia che farà felici i fan in cerca di sfide più intense, ma che potrebbe spaventare una parte del pubblico meno interessata a sessioni di gioco stressanti. Lo stesso Pitchford ha ammesso di essere "un po' nervoso" al riguardo, consapevole che molti giocatori preferiscono sessioni rilassanti all'affrontare combattimenti complessi.

Se un boss è troppo difficile basta livellare un po'

Fortunatamente, sempre secondo Pitchford, il sistema di progressione di Borderlands 4 permette di agirare questo ostacolo con grande semplicità: se un boss è troppo difficile, basta salire di un paio di livelli e tornare più forti.

"Abbiamo moltissimi giocatori che in realtà non sono interessati a sfide profonde e difficili; ci sono tante persone che amano semplicemente esplorare le Borderlands o passare del tempo con i personaggi."

"Sono un po' nervoso perché ci sono momenti in Borderlands 4 che risultano più impegnativi, ma una delle cose più belle del gioco, grazie alla sua natura da RPG, è che se qualcosa ti sembra difficile, puoi semplicemente fare un po' di grinding, salire di livello e diventare più potente."

Harlowe una dei quattro Cacciatori della Cripta di Borderlands 4
Harlowe una dei quattro Cacciatori della Cripta di Borderlands 4

"Scoprirai che le cose che sembravano difficili quando eri un pivello diventeranno banali quando sarai un vero duro. Ma abbiamo sicuramente alzato il livello delle sfide, soprattutto per quanto riguarda i boss e le meccaniche degli scontri con loro."

Vi ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 12 settembre. Successivamente approderà anche su Nintendo Swtich 2 il 3 ottobre.

