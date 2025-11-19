Leggende Pokémon Z-A Megadimensione svela Mega Zeraora con un nuovo trailer: vi piace?

Le Mega Evoluzioni sono un elemento centrale in Leggende Pokémon Z-A , ma se quelle presenti non vi bastano, allora sappiate che nel DLC Megadimensione ce ne saranno ancora più.

Il trailer di Mega Zeraora in Leggende Pokémon Z-A Megadimensione

La descrizione ufficiale del video di Leggende Pokémon Z-A Megadimensione ci ricorda che "questo Pokémon può immagazzinare una quantità illimitata di energia nel suo corpo e può abbattere più nemici quando la scatena."

Mega Zeraora si aggiunge quindi ai già annunciati Mega Raichu X e Y, oltre che Mega Chimecho. Dobbiamo inoltre notare che il trailer ci mostra il nuovo Pokémon lottare contro Zubat, Golbat e Crobat, il che conferma che i tre Pokémon saranno aggiunti al Pokédex nel DLC. Ricordiamo che questa espansione a pagamento sarà disponibile il 10 dicembre ed espanderà la storia di Luminopoli attraverso una serie di distorsioni spaziali.

Il DLC può già essere comprato e, sebbene per i contenuti principali si debba aspettare la data di uscita appena indicata, l'acquisto permette di accedere subito a un paio di costumi, i Set moda holo X e holo Y, che vedete nel trailer. Inoltre, acquistando il DLC entro il 28 febbraio ed entro il 10 marzo del prossimo anno, si otterranno anche delle Poké Ball extra (Rapid, Esca, Level e Peso Ball, tre per tipo).

Il trailer conferma anche con l'arrivo della Stagione 4 del gioco base si potrà ottenere la Baxcaliburite e che è disponibile la missione secondaria extra "Brillante come una gemma" che permette di ottenere una Diancite in regalo.

Segnaliamo anche che Leggende Pokémon: Z-A è il gioco più venduto in formato fisico negli USA del 2025 finora.