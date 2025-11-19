2

Vuoi il tuo Astro Bot sulla scrivania? Questo supporto per smartphone e controller costa pochissimo su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo su un prodotto che piacerà a tutti i fan di Astro Bot: il supporto per controller a "forma" del robottino Sony è in sconto.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   19/11/2025
Supporto Astro Bot

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto curiosa e interessante: la figure da scrivania di Astro Bot che funge da supporto per controller e smartphone, è in offerta con uno sconto attivo del 9% e un prezzo finale di 27,16€. Puoi acquistare il prodotto direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dedicata tramite il box qui giù: L'Astro Bot Stand è un accessorio pensato per chi desidera unire funzionalità e stile nella propria postazione di gioco o di lavoro. Con un design iconico ispirato ad uno dei personaggi più amati di PlayStation, questo supporto alto circa 20 cm porta sulla scrivania un tocco di simpatia e personalità

Ulteriori dettagli

Oltre all'aspetto estetico, il prodotto offre una grande versatilità. È infatti compatibile con diversi dispositivi: controller PS5, controller Xbox Series S/X e la maggior parte degli smartphone. Questa universalità lo rende un accessorio utile per mantenere in ordine lo spazio e per avere sempre a portata di mano i propri strumenti.

71Ysgrtrzpl Ac Sl1500

Il design con le mani estese permette di appoggiare controller o telefoni in modo stabile, senza necessità di montaggi complessi o regolazioni particolari. Basta posizionare il dispositivo e il supporto farà il resto. Prodotto con licenza ufficiale PlayStation e realizzato da Exquisite Gaming, l'Astro Bot Stand garantisce qualità, cura nei dettagli e totale fedeltà al design originale del personaggio.

