Ora potete giocare una delle versioni più brutte di Pac-Man con Atari 50: The Namco Legendary Pack

Pac-Man?

La versione Atari 2600 di Pac-Man è considerata a suo modo un classico, nonché uno dei videogiochi artefici della crisi del mercato console nord americano dei primi anni '80. Il motivo? Era davvero brutta.

All'epoca Pac-Man era un vero e proprio fenomeno, quindi tantissimi decisero di acquistarlo per la loro console non appena disponibile, rimanendo però scottati dalla qualità infima della versione casalinga, tra labirinti cambiati e comportamento dei fantasmi senza senso.

Ora possiamo rivivere tanta mestizia videoludica grazie a questo DLC, formato da diverse varianti di 5 giochi, per un totale di 14 titoli. Vediamo quali sono:

DIG DUG (2600)

DIG DUG (5200)

DIG DUG (Arcade)

DIG DUG (Atari 7800)

DIG DUG (Atari 8-bit)

GALAGA (7800)

GALAXIAN (2600)

GALAXIAN (5200)

GALAXIAN (Atari 8-bit)

PAC-MAN (2600)

PAC-MAN (5200)

PAC-MAN (Atari 8-bit)

XEVIOUS (7800)

XEVIOUS (Arcade)

A questo punto non vi resta che andare ad acquistare Atari 50: The Namco Legendary Pack per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 o Nintendo Switch.