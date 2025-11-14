2

Ora potete giocare una delle versioni più brutte di Pac-Man con Atari 50: The Namco Legendary Pack

Disponibile Atari 50: The Namco Legendary Pack, un pacchetto aggiuntivo per la raccolta di classici di Atari, che consente di giocare al Pac-Man ufficiale più brutto di sempre.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/11/2025
Il Pac-Man per Atari 2600
La raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration si espande ancora, con il DLC Atari 50: The Namco Legendary Pack, disponibile da qualche ora. Come il titolo fa intuire, si tratta di un pacchetto extra dal prezzo di 7,99 euro che aggiunge alcuni classici di Namco, pubblicati sulle console di Atari, all'enciclopedia in forma videoludica dello storico editore. Chiaramente non mancano i Pac-Man, compreso quello che possiamo considerare il peggior titolo ufficiale della serie di sempre.

Pac-Man?

La versione Atari 2600 di Pac-Man è considerata a suo modo un classico, nonché uno dei videogiochi artefici della crisi del mercato console nord americano dei primi anni '80. Il motivo? Era davvero brutta.

All'epoca Pac-Man era un vero e proprio fenomeno, quindi tantissimi decisero di acquistarlo per la loro console non appena disponibile, rimanendo però scottati dalla qualità infima della versione casalinga, tra labirinti cambiati e comportamento dei fantasmi senza senso.

Ora possiamo rivivere tanta mestizia videoludica grazie a questo DLC, formato da diverse varianti di 5 giochi, per un totale di 14 titoli. Vediamo quali sono:

  • DIG DUG (2600)
  • DIG DUG (5200)
  • DIG DUG (Arcade)
  • DIG DUG (Atari 7800)
  • DIG DUG (Atari 8-bit)
  • GALAGA (7800)
  • GALAXIAN (2600)
  • GALAXIAN (5200)
  • GALAXIAN (Atari 8-bit)
  • PAC-MAN (2600)
  • PAC-MAN (5200)
  • PAC-MAN (Atari 8-bit)
  • XEVIOUS (7800)
  • XEVIOUS (Arcade)

A questo punto non vi resta che andare ad acquistare Atari 50: The Namco Legendary Pack per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 o Nintendo Switch.

