I primi voti di Call of Duty: Black Ops 7 sono decisamente positivi, per ora soprattutto sulla Campagna

Mentre alcune testate pubblicano una recensione standard con voto complessivo, molti decidono di spezzare la valutazione tra Campagna - più facilmente testabile in breve periodo - e Multiplayer, il cui voto solitamente arriva dopo un periodo di prova più lungo, mentre altri decidono di posticipare completamente la valutazione.

Prima di tutto, vi mandiamo subito a leggere la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 7 , nel caso non l'abbiate fatto già, poi proseguiamo con questa panoramica. Come spesso accade, le testate hanno scelto approcci diversi per valutare Call of Duty: Black Ops 7, considerando che si tratta di un gioco che si affida in larghissima parte al multiplayer, il quale solitamente richiede più tempo per essere valutato a dovere.

Stanno uscendo i primi voti di Call of Duty: Black Ops 7 , con le recensioni che emergono questa mattina dagli embarghi, e le valutazioni sono decisamente positive , concentrate però soprattutto sulla Campagna, per il momento.

Un quadro ancora parziale, ma già positivo

I primi voti che vediamo stamani sono allora in larga parte derivati dalle valutazioni sulla Campagna, ma c'è anche chi ha deciso di dare comunque un giudizio complessivo sul gioco, considerando anche i test effettuati in precedenza sulla beta del multiplayer.

In generale, i voti sono positivi, alcuni anche molto positivi, mentre casi più rari si distinguono per valutazioni più basse, intorno alla sufficienza o poco più, ma sono evidentemente in minoranza.

Vediamo dunque alcuni dei primi voti emersi finora:

GamingTrend - 100

COGconnected - 90

XboxEra - 90

Hardcore Gamer - 90

Multiplayer.it - 85

Destructoid - 85

Gaming Age - 85

GIGA - 84

Meristation - 84

Game Rant - 80

Screen Rant - 80

TrueGaming - 80

CGMagazine - 70

GameSpot - 70

IGN - 60

Difficile ancora fare un bilancio, considerando che molti non si sono ancora espressi e i voti emersi finora riguardano soprattutto una parte considerata meno influente del gioco, ma generalmente le prime valutazioni sono molto positive, tranne un paio di eccezioni.

Il tutto porta al momento a un Metascore di 84 e un voto aggregato su OpenCritic di 80, ma in quest'ultimo caso i voti raccolti sono davvero pochi. Nel frattempo, ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile da oggi, 14 novembre.