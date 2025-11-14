Call of Duty: Black Ops 7: già ci sono lamentele per la campagna cooperativa

Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile da poche ore, ma non mancano le recensioni negative su Steam alla campagna cooperativa , che in questo momento ha soltanto il 55% delle recensioni positive. Il motivo? Essenzialmente perché funziona come una campagna cooperativa, penalizzando chi cerca un'esperienza più simile al single player, anche a livello di semplice qualità della vita.

Cooperativa o no?

La recensione dell'utente "ɐus" chiarisce davvero bene quali sono le lamentele più diffuse: "Non puoi nemmeno mettere in pausa la campagna di Black Ops 7 perché è progettata come Warzone; è un disastro. Hanno rovinato tutto. Per completare il disastro, sei costretto a giocare in co-op e ti danno esperienza sia per il multigiocatore che per Warzone. Hanno davvero incasinato tutto.

IL GIOCO TI BUTTA FUORI SE RESTI AFK IN MODALITÀ CAMPAGNA!! TI BUTTA FUORI, RIPETO, TI BUTTA FUORI!!! E se provi a ricaricare il livello, ti fa ricominciare da zero; non ti permette di continuare da dove eri rimasto, perché essendo progettato come Warzone, è come se fosse una nuova partita dall'inizio."

In un certo senso era inevitabile che fosse così, trattandosi di una campagna cooperativa, ma evidentemente qualcuno non ha gradito che anche l'ultimo sprazzo di single player rimasto alla serie COD sia stata inglobato nei meccanismi live service della serie.

Per il resto, vi ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 7 è disponibile per PC, Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Gli abbonati alla fascia Ultimate di Game Pass possono giocarci da subito.