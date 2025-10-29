2

Microsoft punta a dominare il gaming multipiattaforma, per il CEO TikTok è il vero concorrente

Satya Nadella annuncia la strategia multipiattaforma di Microsoft, ora il più grande publisher grazie ad Activision Blizzard. L'azienda mira a essere ovunque e teme TikTok.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/10/2025
Satya Nadella

In un'intervista esclusiva a TBPN, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha illustrato la nuova strategia del colosso tecnologico nel mondo del gaming, sottolineando come l'azienda sia diventata il più grande publisher videoludico al mondo grazie all'acquisizione di Activision Blizzard.

Secondo Nadella, l'obiettivo principale di Microsoft è essere ovunque il consumatore è presente, seguendo un approccio simile a quello di Office, dai PC alle console, passando per il mobile, il cloud gaming e persino la TV. Interessante è la visione di Nadella riguardo alla concorrenza: non si tratta più di altri publisher o titoli videoludici, ma del tempo e dell'attenzione degli utenti, con i contenuti di short-form video, come TikTok, che rappresentano la vera sfida del settore.

Microsoft non perde di vista il settore console

Nadella ha anche ribadito la volontà di Microsoft di continuare a innovare sia nel settore console che in quello PC, sfidando l'idea convenzionale che le due piattaforme siano separate.

La prossima Xbox? Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, non vede l'ora che arrivi La prossima Xbox? Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, non vede l'ora che arrivi

La console è stata originariamente sviluppata come un "PC migliore" per il gaming, e il CEO guarda con interesse alle prossime generazioni di hardware, sottolineando l'importanza delle performance e dell'esperienza utente. Sul fronte economico, Nadella ha enfatizzato la necessità di avere buoni margini per poter finanziare l'innovazione e sviluppare nuovi modelli di media interattivi

In che fase della vita di Microsoft arrivano le dichiarazioni di Nadella?

Le dichiarazioni arrivano in un contesto delicato: Microsoft ha registrato numerosi licenziamenti negli ultimi anni, compresi quelli nel settore gaming, mentre lo stipendio di Nadella è cresciuto del 22% annuo, raggiungendo 96,5 milioni di dollari, un dato che ha suscitato critiche sul tono delle sue affermazioni.

Halo Campaign Evolved
Halo Campaign Evolved

Infine, Nadella ha ribadito la strategia di espansione multipiattaforma, evidenziando come i titoli di Xbox Game Studios, tra cui la serie Halo, arriveranno anche su PlayStation, un segnale del cambiamento di approccio.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Microsoft punta a dominare il gaming multipiattaforma, per il CEO TikTok è il vero concorrente