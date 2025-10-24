In arrivo il primo aggiornamento post lancio di Hades 2, con nuovi eventi e miglioramenti al vero finale

Hades 2 è uno dei giochi migliori dell'anno ma Supergiant Games non si ferma e ha annunciato l'arrivo della prima patch post-lancio , che porterà con sé una lunga lista di miglioramenti, bilanciamenti e contenuti inediti. L'aggiornamento, già presentato in anteprima sulla pagina Steam ufficiale, includerà anche delle nuove sequenze legate al vero finale del gioco, oltre a correzioni tecniche e di gameplay. Insomma, stiamo parlando di un aggiornamento maggiore a tutti gli effetti.

I contenuti della prima patch

Tra le novità principali figurano i "True Ending Enhancements", con eventi aggiuntivi prima e dopo la conclusione, scene revisionate e un alzamento del prerequisito di completamenti necessari per raggiungere l'epilogo.

Arriva inoltre un nuovo incantesimo del Calderone, che permette di rivivere i momenti chiave della storia, incluso il finale vero.

Anche il sistema di Profezie del Fato è stato snellito: gli eventi legati ai personaggi si sbloccheranno più rapidamente, rendendo la progressione narrativa più fluida. Infine, il Crocevia riceverà vari aggiornamenti estetici, con oggetti decorativi meno costosi e rimborsi per chi aveva già speso i suoi soldi.

Supergiant ha introdotto anche modifiche alle armi, benedizioni e incantazioni, con potenziamenti per personaggi come Ares, Hestia e Hades, oltre a miglioramenti per il Martello di Dedalo e i Keepsake. Boss e nemici, tra cui Ecate e Prometeo, presentano hitbox corrette e danni riequilibrati, mentre alcuni effetti debilitanti sono stati attenuati.

Sul fronte grafico, la patch aggiunge nuove illustrazioni e animazioni per le scene del vero finale, un ritratto aggiornato di Ecate, e animazioni più fluide per i menu. Anche l'audio è stato rivisto, con la sistemazione di alcuni fastidiosi bug.

Tra le aggiunte tecniche spiccano due nuove impostazioni: Danger Pulse, per disattivare il lampeggiamento dello schermo quando i punti vita sono molto bassi; FPS Limit, per impostare un limite massimo di frame quando il VSync è disattivato. Corretti anche centinaia di bug, per un'esperienza di gioco migliore.