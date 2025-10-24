0

LG UltraGear 27GS75Q-B in sconto: un QHD a 200 Hz per un upgrade intelligente

Dal 24 al 29 ottobre il 27GS75Q-B scende con il nostro coupon, e arriva a meno di 200€: ecco tutti i dettagli sull'offerta.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   24/10/2025
Il monitor LG UltraGear 27GS75Q-B

LG lancia degli sconti lampo: aperti da oggi fino al 29 ottobre, permettono di avere tanti vantaggi sull'acquisto di alcuni monitor selezionati. Ve ne abbiamo già suggeriti alcuni tra OLED e non, ma nella lista spicca anche questo gioiello che unisce un prezzo da urlo a delle specifiche davvero niente male. Parliamo di un 27 pollici IPS QHD da 200Hz, che parte da 229€ e con gli sconti e il coupon MULTIPLAYER15 arriva a 191€ (ed è acquistabile anche con finanziamento a tasso zero fino a 30 mesi e le rate tramite Klarna, PayPal, Apple Pay per chi preferisce pagamenti frazionati senza interessi).

Il monitor LG UltraGear 27GS75Q-B è acquistabile cliccando su questo link.

Versatile ed economico

Il 27GS75Q-B è uno di quei monitor che fanno quadrare i conti senza troppi compromessi: pannello IPS da 27 pollici in QHD 2560×1440, frequenza che sale fino a 200 Hz via overclock e 1 ms GtG. È perfetto per chi vuole più fluidità dei classici 144 Hz, una definizione più alta del Full HD e colori affidabili per uso misto tra studio, lavoro e gioco. L'ampia superficie in 16:9 lascia spazio a HUD e chat senza sacrificare la leggibilità, mentre la densità di pixel del QHD mantiene interfacce e testi nitidi.

Il monitor LG UltraGear 27GS75Q-B
Il monitor LG UltraGear 27GS75Q-B

Sul versante gaming, la combinazione tra Adaptive-Sync (compatibile con le principali soluzioni di sincronizzazione) e 200 Hz O/C tiene il frame pacing stabile nelle scene più concitate, limitando tearing e stutter. L'HDR10 aggiunge dinamica alle luci nei titoli che lo supportano, e le consuete funzioni UltraGear, ovvero Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair, aiutano a ridurre la latenza percepita, a leggere meglio le ombre e a centrare il mirino nei frangenti competitivi. È un pannello pensato per passare con disinvoltura dagli shooter ai MOBA, dagli indies agli open world.

#Sconti
