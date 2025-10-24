I monitor LG UltraGear in saldo lampo: tre OLED top con coupon esclusivo

Dal 24 al 29 ottobre lo store LG apre una finestra breve ma molto incisiva su tre monitor da gioco della linea UltraGear. La meccanica è semplice: il coupon MULTIPLAYER15 va inserito manualmente al checkout e funziona solo per i Clienti Member LG (tranquilli, la registrazione gratuita). Il codice non è cumulabile con altri coupon o promo in corso, ma resta compatibile con la spedizione gratuita e con il finanziamento a tasso zero fino a 30 mesi; chi preferisce può dilazionare anche con Klarna, PayPal o Apple Pay. Qui sotto trovate i modelli in evidenza con prezzo di listino e il totale già calcolato dopo l'applicazione corretta del 15% (con incluso il consueto 2% a carrello riservato ai Member).

LG UltraGear 45GX950A-B, uno schermo OLED 5K2K da 165 Hz Il nuovo riferimento della gamma unisce una matrice WOLED 5K2K (5120×2160) in 21:9 a curvatura 800R, per un'area di lavoro e di gioco che riempie la visione periferica senza stressare il tracking oculare. In modalità nativa raggiunge 165 Hz con 0,03 ms di risposta; quando serve massima rapidità, la Dual Mode consente di passare a WFHD e spingere fino a 330 Hz. L'HDR True Black e il trattamento antiriflesso MLA+ sostengono neri profondi e picchi di luminanza credibili, mentre DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C 90 W coprono PC high-end e console current-gen. Si parte da 1999€ e si scende a 1665€ con MULTIPLAYER15. Il monitor LG UltraGear 45GX950A-B è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor LG UltraGear 45GX950A-B

LG UltraGear 27GX790A-B, il monitor OLED QHD da 480 Hz Il 27 pollici QHD (2560×1440) a 480 Hz con tempo di risposta 0,03 ms è pensato per chi vive di aim trainer e scrim serali: la chiarezza del movimento è ai vertici, con Adaptive-Sync per stabilizzare il frame-pacing e le classiche funzioni UltraGear (DAS, Black Stabilizer, Crosshair) a supporto della competitività. Lo chassis resta compatto, lo stand è completo nelle regolazioni e la connettività copre senza problemi PC e console. Da 699€ si atterra a 582€ applicando MULTIPLAYER15. LG UltraGear manda in sconto due scelte smart tra i monitor Il monitor LG UltraGear 27GX790A-B è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor LG UltraGear 27GX790A-B

LG UltraGear 32GS95UV-B: lo schermo OLED 4K 240 Hz Il 32GS95UV-B è il punto d'incontro tra definizione e reattività: UHD 3840×2160 a 240 Hz con 0,03 ms, copertura DCI-P3 99%, True Black e gestione impeccabile del movimento. Due HDMI 2.1 assicurano 4K/120 Hz su console, la DisplayPort 1.4 DSC serve i 240 Hz su PC, e la USB-C 90 W consente video+ricarica con un solo cavo per i notebook compatibili. Perfetto per chi alterna competitivo, editing e cinema da divano senza cambiare pannello. Dal listino 799€ il totale scende a 666€ dopo il MULTIPLAYER15. Il monitor LG UltraGear 32GS95UV-B è acquistabile cliccando su questo link. Il monitor LG UltraGear 39GX90SA-W