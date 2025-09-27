0

Hades 2 conquista la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch, ma Super Mario Galaxy è vicino

La classifica dell'eShop di questa settimana vede Hades 2 al primo posto, seguito dai preordini di Super Mario Galay e Super Mario Galaxy 2.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/09/2025
Melinoë, la protagonista di Hades 2
La classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch registra un cambio al vertice: Hades 2 conquista la prima posizione, spinto dall'entusiasmo travolgente di critica e pubblico. Il nuovo titolo di Supergiant Games ha scalzato Sonic Racing: CrossWorlds, che fino a pochi giorni fa dominava la scena.

Ma il podio è tutt'altro che stabile. Al secondo posto troviamo il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, seguito dal solo Galaxy 2 in terza posizione, un risultato ottenuto grazie ai preordini in vista del lancio fissato per il 2 ottobre, suggerendo che la vetta possa cambiare ancora molto presto.

La top 20 dell'eShop di Switch 1

Subito fuori dal podio troviamo Sonic Racing: CrossWorlds in quarta posizione con la Deluxe Edition e al quinto con la versione standard. Hollow Knight ha perso alcune posizioni dopo il ritorno di fiamma causato dall'uscita di Silksong, mentre Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition si piazza decimo, anche in questo caso solo tramite i preordini.

Cambi ai vertici di Nintendo of America: il presidente e COO Doug Bowser lascia l'azienda Cambi ai vertici di Nintendo of America: il presidente e COO Doug Bowser lascia l'azienda

Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 1:

  1. Hades 2
  2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  3. Super Mario Galaxy 2
  4. Sonic Racing: CrossWorlds Deluxe Edition
  5. Sonic Racing: CrossWorlds
  6. Hollow Knight: Silksong
  7. Super Mario Party Jamboree
  8. Super Smash Bros. Ultimate
  9. Mario Kart 8 Deluxe
  10. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition
  11. Hollow Knight
  12. Minecraft
  13. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
  14. Hades
  15. Animal Crossing: New Horizons
  16. Pokemon Legends: Arceus
  17. EA Sports FC 26
  18. Super Mario Bros. Wonder
  19. Nintendo Switch Sports
  20. Pokemon Violetto

Qui sotto invece trovate la classifica relativa ai giochi venduti esclusivamente in formato digitale:

  1. Hades 2
  2. Super Mario Galaxy 2
  3. Hollow Knight: Silksong
  4. Hollow Knight
  5. Tiny Bookshop
  6. Super Mario Galaxy
  7. Stardew Valley
  8. Disney Dreamlight Valley
  9. Wobbly Life
  10. Deltarune
  11. Hello Kitty Island Adventure
  12. Ori and the Blind Forest
  13. Patapon 2
  14. Atelier Resleriana
  15. Terraria
  16. LEGO Voyagers
  17. Strange Antiquities
  18. Puzzle Quest: Immortal Edition
  19. Blippo+
  20. Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy
