Hades 2 conquista la vetta della classifica dell'eShop di Nintendo Switch, ma Super Mario Galaxy è vicino

La classifica settimanale dell'eShop di Nintendo Switch registra un cambio al vertice: Hades 2 conquista la prima posizione, spinto dall'entusiasmo travolgente di critica e pubblico. Il nuovo titolo di Supergiant Games ha scalzato Sonic Racing: CrossWorlds, che fino a pochi giorni fa dominava la scena.
Ma il podio è tutt'altro che stabile. Al secondo posto troviamo il bundle Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, seguito dal solo Galaxy 2 in terza posizione, un risultato ottenuto grazie ai preordini in vista del lancio fissato per il 2 ottobre, suggerendo che la vetta possa cambiare ancora molto presto.
La top 20 dell'eShop di Switch 1
Subito fuori dal podio troviamo Sonic Racing: CrossWorlds in quarta posizione con la Deluxe Edition e al quinto con la versione standard. Hollow Knight ha perso alcune posizioni dopo il ritorno di fiamma causato dall'uscita di Silksong, mentre Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition si piazza decimo, anche in questo caso solo tramite i preordini.
Di seguito la top 20 generale dell'eShop di Nintendo Switch 1:
- Hades 2
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Super Mario Galaxy 2
- Sonic Racing: CrossWorlds Deluxe Edition
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Hollow Knight: Silksong
- Super Mario Party Jamboree
- Super Smash Bros. Ultimate
- Mario Kart 8 Deluxe
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Deluxe Edition
- Hollow Knight
- Minecraft
- Hogwarts Legacy Deluxe Edition
- Hades
- Animal Crossing: New Horizons
- Pokemon Legends: Arceus
- EA Sports FC 26
- Super Mario Bros. Wonder
- Nintendo Switch Sports
- Pokemon Violetto
Qui sotto invece trovate la classifica relativa ai giochi venduti esclusivamente in formato digitale:
- Hades 2
- Super Mario Galaxy 2
- Hollow Knight: Silksong
- Hollow Knight
- Tiny Bookshop
- Super Mario Galaxy
- Stardew Valley
- Disney Dreamlight Valley
- Wobbly Life
- Deltarune
- Hello Kitty Island Adventure
- Ori and the Blind Forest
- Patapon 2
- Atelier Resleriana
- Terraria
- LEGO Voyagers
- Strange Antiquities
- Puzzle Quest: Immortal Edition
- Blippo+
- Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy