Se The Last Ninja, IK+, Dropzone e altri giochi del passato vi sbloccano dei ricordi, c’è il negozio per voi

Retrogaming oggi significa tante cose. Il mercato della nostalgia va allargandosi e tanti vecchi nomi degli albori dell'industria ne stanno approfittando per tornare, producendo nuovi giochi ispirati alle loro proprietà intellettuali (vedere ad esempio Atari), riproponendo i titoli che li hanno resi famosi e per cui sono ricordati, creando nuovo hardware, oppure vendendo oggettistica. È proprio quest'ultimo il caso di System 3 , che ha aperto un negozio ufficiale pensato appositamente per i nostalgici di titoli quali The Last Ninja, IK+ o Dropzone , per citarne tre.

Cuscini, magliette e taccuini

System 3 è un nome che sicuramente sarà noto a chi proviene o conosce i videogiochi degli anni 80, considerando che era un editore amatissimo nell'ambito del Commodore 64. Ora ha deciso di capitalizzare, tornando in un mercato pronto ad accogliere con entusiasmo i ritorni al passato.

Di nuovi giochi non se ne parla, in questo caso, ma volendo potete comprare un cuscino o un telo da spiaggia di The Last Ninja, un cappellino o una maglietta di IK+, una tazza di Putty, delle magliette di Robocod e tanti altri oggetti simili.

Fortunatamente ci sono anche i giochi, quasi tutti per Nintendo Switch (ma compatibili con Nintendo Switch 2). Ad esempio è possibile acquistare l'edizione per il 40° anniversario di Dropzone, una raccolta che comprende Impossible Mission, Stern Pinball Arcade e Dropzone stesso, Super Putty Squad, Robocod e altri titoli più recenti.

A questo punto non vi resta che andare sulla pagina principale del negozio di System 3 per vedere se c'è qualcosa che vi possa interessare.