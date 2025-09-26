Cambi ai vertici di Nintendo of America: il presidente e COO Doug Bowser lascia l'azienda

Bowser sarà sostituito da Devon Pritchard , veterana che vanta 19 di esperienza nel settore dei videogiochi, membro di lunga data del team dirigenziale di Nintendo of America e attuale vice-presidente dell'area americana. Inoltre, Pritchard assumerà il ruolo di executive officer di NCL (Nintendo Co., Ltd., la divisione principale della compagnia).

Nintendo of America si prepara a un importante cambio ai vertici. Il presidente e chief operating officer Doug Bowser ha annunciato che si ritirerà il prossimo 31 dicembre , dopo aver ricoperto varie posizioni di leadership all'interno dell'azienda.

Satoru Shibata diventa il CEO di Nintendo of America

Non è l'unica novità. Oltre alla promozione di Pritchard, Satoru Shibata, ex presidente di Nintendo of Europe e attuale managing executive officer, corporate director e membro del consiglio di amministrazione di NCL, assumerà la carica di CEO di Nintendo of America (figura assente fino a questo momento in questa divisione), continuando al contempo a ricoprire i suoi precedenti ruoli.

Devon Pritchard

"Una delle mie prime esperienze videoludiche è stata giocare alla versione arcade di Donkey Kong", afferma Bowser in un messaggio. "Da allora, tutto ciò che riguarda Nintendo è rimasto una passione per me e per la mia famiglia. Guidare Nintendo of America è stato l'onore di una vita, e sono orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato, sia in termini di risultati aziendali che di esperienze offerte ai consumatori."

"Ora è il momento di passare il testimone alla nuova generazione di leadership, e il percorso di Devon parla da sé", ha proseguito Bowser. "È una leader eccezionale, e la sua promozione è la prova del suo valore e del contributo strategico alla crescita dell'azienda. Ho piena fiducia che saprà guidare Nintendo verso traguardi ancora più ambiziosi."

Satoru Shibata

La futura presidente Devon Pritchard ha dichiarato: "Sono onorata ed entusiasta di assumere questo nuovo ruolo. Doug è stato un mentore straordinario, e non vedo l'ora di costruire su quella solida base che ha contribuito a creare. Con personaggi e mondi capaci di offrire qualcosa a tutti, il mio obiettivo sarà continuare a valorizzare l'eredità di Nintendo nel sorprendere e coinvolgere i fan di lunga data, accogliendo al contempo nuovi giocatori nella famiglia Nintendo."

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha ringraziato Bowser per il suo prezioso contributo in tutti questi anni con un messaggio: "Durante il suo mandato, Doug ha dato un contributo significativo per portare sorrisi ai volti di chi è legato a Nintendo. Desidero esprimere la mia gratitudine per il suo impegno costante. Anche Devon, che diventerà la prossima presidente, ha offerto numerosi contributi a Nintendo nel corso degli anni. Sono certo che, come Doug, continuerà a sostenere l'importante missione di Nintendo: creare sorrisi."