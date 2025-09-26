Microsoft annuncia i prezzi ufficiali di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, aperti i preordini

In arrivo il 16 ottobre, ROG Xbox Ally sarà disponibile al prezzo consigliato di 599 euro , mentre la più potente ROG Xbox Ally X viene proposta a 899 euro . Le prenotazioni sono disponibili tramite lo store italiano di Xbox a questo indirizzo , su ASUS eshop da qui e presso una serie di rivenditori selezionati.

Tramite le pagine di Xbox Wire, Microsoft ha finalmente annunciato i prezzi ufficiali di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X , i due handheld brandizzati Xbox realizzati in collaborazione con ASUS.

I dettagli di ROG Xbox Ally e Ally X

ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X sono due PC handheld basati su Windows 11 e progettati per offrire un'esperienza da console Xbox con la versatilità di un PC. Entrambi i modelli integrano la nuova Xbox Mode, un'interfaccia semplificata che trasforma Windows in un ambiente simile a quello console. I dispositivi consentono di accedere all'intera libreria di giochi PC, inclusi titoli da Steam, Epic Games Store e Game Pass, e supportano sia Xbox Cloud Gaming che il remote play collegandosi a una console Xbox sulla stessa rete locale.

ROG Xbox Ally e Ally X montano un display da 7" Full HD a 120Hz. Il modello base monta un Ryzen Z2 A con 16 GB di RAM LPDDR5X-6400 e SSD da 512 GB, mentre la versione X offre un Ryzen Z2 Extreme, 24 GB di RAM LPDDR5X-8000 e SSD da 1 TB che garantiscono performance ben superiori. Di seguito trovate le specifiche:

ROG Xbox Ally

Sistema operativo: Windows 11 Home

Windows 11 Home Processore: AMD Ryzen Z2 A

AMD Ryzen Z2 A Memoria: 16 GB LPDDR5-6400

16 GB LPDDR5-6400 Storage: 512 GB SSD M.2 2280 (upgrade possibile)

512 GB SSD M.2 2280 (upgrade possibile) Schermo: 7" FHD (1080p) IPS, 120 Hz, 500 nit, FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus + DXC

7" FHD (1080p) IPS, 120 Hz, 500 nit, FreeSync Premium, Gorilla Glass Victus + DXC Design e input: Impugnature sagomate stile Xbox, grilletti Hall Effect, aptica HD, IMU a 6 assi, pulsanti ABXY, D-pad, dorsali L&R, Xbox, Visualizza, Menu, Centro di Comando, Libreria, 2 BACK personalizzabili, 2 levette analogiche full-size

Impugnature sagomate stile Xbox, grilletti Hall Effect, aptica HD, IMU a 6 assi, pulsanti ABXY, D-pad, dorsali L&R, Xbox, Visualizza, Menu, Centro di Comando, Libreria, 2 BACK personalizzabili, 2 levette analogiche full-size Porte I/O: 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4 / PD 3.0), microSD UHS-II, jack audio 3,5 mm

2x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4 / PD 3.0), microSD UHS-II, jack audio 3,5 mm Connettività: Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth 5.4

Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth 5.4 Dimensioni: 290,8 × 121,5 × 50,7 mm

290,8 × 121,5 × 50,7 mm Peso: 670 g

670 g Batteria: 60 Wh

60 Wh Prezzo: 599 euro

ROG Xbox Ally X