Un mistero di Vandal Hearts II vecchio di 26 anni è stato risolto

Vandal Hearts II è uno strategico a turni proveniente dall'era PlayStation 1, molto amato e ben ricordato dagli appassionati del genere. È anche uno di quei giochi che nasconde un segreto che ha da sempre fatto arrovellare gli appassionati.

Da tempo si sa che all'interno del gioco esiste un'arma speciale chiamata "Gradius", capace di evocare il Vic Viper, l'astronave della celebre serie di sparatutto, capace di scaricare un potentissio attacco Ripple Laser sui nemici.