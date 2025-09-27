Un mistero di Vandal Hearts II vecchio di 26 anni è stato risolto

Vandal Hearts II è uno strategico a turni proveniente dall'era PlayStation 1, molto amato e ben ricordato dagli appassionati del genere. È anche uno di quei giochi che nasconde un segreto che ha da sempre fatto arrovellare gli appassionati.
Da tempo si sa che all'interno del gioco esiste un'arma speciale chiamata "Gradius", capace di evocare il Vic Viper, l'astronave della celebre serie di sparatutto, capace di scaricare un potentissio attacco Ripple Laser sui nemici.
Ottenerla in modo legittimo
L'arma in sé era stata scoperta anni fa nel codice del gioco usando dei cheat. Finora però, nessuno aveva capito come ottenerla lealmente. Almeno finora.
OdjnRyu, un utente del forum Resetera, ha rivelato che la Gradius Sword si sblocca scaricando un salvataggio speciale dal disco demo Dengeki PlayStation D22, pubblicato originariamente nel settembre 1999, un paio di mesi dopo l'uscita giapponese del gioco. La scoperta è stata possibile grazie allo streamer Twitch Karkalla.
La cosa migliore è che OdjnRyu ha anche fornito istruzioni su come far funzionare questo file di salvataggio con la versione nordamericana del gioco, così da poter finalmente ottenere la Gradius Sword in maniera legittima.
Per farlo servono: il disco demo Dengeki PlayStation D22, almeno due memory card per PlayStation (una memory card PS1 standard e/o una MemCard Pro), un adattatore Memory Card per PS3 (non necessario se si utilizza una MemCard Pro), e una PS1, PS2 o PS3 in grado di eseguire giochi giapponesi, oltre al software MemCard Rex.
Insomma, non è proprio una passeggiata. Ma come resistere al desiderio di ammirare la Vic Viper in azione senza dover ricorrere a dei trucchi? No, comprare la recente raccolta non vale.