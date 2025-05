New Virtua Fighter Project ha un nuovo teaser trailer che presenta Wolf Hawkfield

Come già annunciato nelle ore scorse, Sega ha tenuto oggi un evento speciale in live-streaming dedicato a Virtua Fighter, dal quale è emerso anche un nuovo teaser trailer di New Virtua Fighter Project, il nuovo capitolo in sviluppo, incentrato sul personaggio di Wolf Hawkfield, parte del nuovo roster di combattenti.

Il Virtua Fighter Direct 2025 Spring, a dire il vero, non ha mostrato molto del nuovo gioco, ma se non altro c'è stata la presentazione di Wolf Hawkfield che potete vedere nel teaser trailer riportato qui sotto, che tuttavia non mostra fasi di gameplay vere e proprie.

Ci sarà dunque ancora da attendere prima di poter vedere qualcosa di più concreto su questo nuovo capitolo, che dovrebbe rappresentare il nuovo step evolutivo nella storica serie di picchiaduro di Sega.