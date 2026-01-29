Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis del 5 febbraio

Epic Games Store ha annunciato i due giochi gratis che saranno disponibili a partire dalle 17.00 del 5 febbraio per tutti gli utenti della piattaforma digitale: si tratta di Botany Manor e del Poison Retro Set.

Quest'ultimo è un DLC per lo sparatutto free-to-play Pixel Gun 3D che rende omaggio al mondo delle sale giochi, introducendo un pacchetto di armi in stile retrò ma dall'efficacia futuristica, tutte ribilanciate e dotate di effetti veleno aggiuntivi.

Botany Manor è invece un'avventura a base puzzle in prima persona ambientata in un maniero in stile vittoriano, in cui vestiamo i panni della botanica Arabella Greene, impegnata a completare un libro intitolato "Flora Dimenticata".

Il nostro compito nel gioco sarà quello di esplorare lo scenario e scoprire man mano nuove informazioni su numerosi esemplari di piante rare, cimentandoci con enigmi e rivelando i tanti segreti dell'edificio che fa da sfondo all'esperienza.

In Botany Manor avremo modo di coltivare svariate piante ispirate a veri fenomeni naturali, cercando di soddisfare per ognuna delle specifiche condizioni e utilizzando specifiche risorse.