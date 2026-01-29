Il PC è di gran lunga la piattaforma più popolare tra gli sviluppatori alla GDC

Per il PC è sostanzialmente una conferma, considerando che continua ad essere la piattaforma di preferenza ormai da anni, ma è considerevole il distacco rispetto a tutte le altre, come possiamo vedere dal grafico riportato qui sotto.

Dalla Game Developers Conference arrivano, come da tradizione, i risultati del sondaggio annuale sulle preferenze degli sviluppatori in termini di piattaforme: il PC è di gran lunga la piattaforma più popolare , mentre Xbox è quella posta più in basso tra le console.

Una conferma per il PC

Il sondaggio si basa sulla risposta alla domanda fondamentale: "Quali piattaforme vi interessano maggiormente come sviluppatori al momento?" Ed essendo rivolta ad addetti ai lavori potrebbe fotografare un po' la situazione attuale sulle preferenze dei team.

I risultati del sondaggio sulle piattaforme più popolari tra gli sviluppatori

Viene fuori che il PC è stato scelto dall'80% degli intervistati, superando del doppio le scelte successive, che sono PS5 e Steam Deck affiancate.

Praticamente pari a queste (39% invece di 40%) è Nintendo Switch 2, mentre Xbox Series X|S si trovano notevolmente distaccate al 20%, poco sopra le piattaforme mobile ovvero Android e iOS.

Le scelte comprendono varie opzioni ulteriori come "tabletop games", VR/AR/MR che registrano un calo ulteriore e anche servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Cloud Gaming, sebbene non sia chiarissimo a cosa si riferiscano scelte di questo tipo.

In ogni caso, i risultati ci dicono che il PC domina le preferenze superando del doppio le console più popolari, ovvero PS5 e Nintendo Switch 2, che a loro volta doppiano Xbox Series X|S.