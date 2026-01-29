Il PC è di gran lunga la piattaforma più popolare tra gli sviluppatori alla GDC

Dalla Game Developers Conference arrivano, come da tradizione, i risultati del sondaggio annuale sulle preferenze degli sviluppatori in termini di piattaforme: il PC è di gran lunga la piattaforma più popolare, mentre Xbox è quella posta più in basso tra le console.
Si tratta di un campione piuttosto ristretto, considerando che prende in considerazione solo parte dei partecipanti alla conferenza, ma su 2.300 intervistati i risultati si possono considerare piuttosto significativi della situazione attuale dello sviluppo videoludico.
Per il PC è sostanzialmente una conferma, considerando che continua ad essere la piattaforma di preferenza ormai da anni, ma è considerevole il distacco rispetto a tutte le altre, come possiamo vedere dal grafico riportato qui sotto.
Una conferma per il PC
Il sondaggio si basa sulla risposta alla domanda fondamentale: "Quali piattaforme vi interessano maggiormente come sviluppatori al momento?" Ed essendo rivolta ad addetti ai lavori potrebbe fotografare un po' la situazione attuale sulle preferenze dei team.
Viene fuori che il PC è stato scelto dall'80% degli intervistati, superando del doppio le scelte successive, che sono PS5 e Steam Deck affiancate.
Praticamente pari a queste (39% invece di 40%) è Nintendo Switch 2, mentre Xbox Series X|S si trovano notevolmente distaccate al 20%, poco sopra le piattaforme mobile ovvero Android e iOS.
Le scelte comprendono varie opzioni ulteriori come "tabletop games", VR/AR/MR che registrano un calo ulteriore e anche servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Cloud Gaming, sebbene non sia chiarissimo a cosa si riferiscano scelte di questo tipo.
In ogni caso, i risultati ci dicono che il PC domina le preferenze superando del doppio le console più popolari, ovvero PS5 e Nintendo Switch 2, che a loro volta doppiano Xbox Series X|S.