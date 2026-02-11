1

Il televisore LG OLED evo AI G5 da 55" è in sconto su Amazon: risparmia fino a 900 €

Cerchi un nuovo televisore per goderti i tuoi contenuti preferiti? Il televisore LG OLED evo AI G5 è in sconto fino al 39%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/02/2026
televisore LG OLED evo AI G5

Se stai cercando un nuovo televisore per giocare o goderti i tuoi film preferiti, il televisore LG OLED evo AI G5 da 55" è su Amazon a 1.399 € rispetto al prezzo consigliato di 2.299 €, permettendoti di risparmiare fino al 39%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai restituirlo entro 14 giorni, se vorrai. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

TV LG OLED evo AI G5 in offerta

Questo televisore ha un processore ɑ11 Gen2 con IA, per colori, luminosità e profondità ottimizzati. I colori sono accurati e vivaci grazie al 100% di fedeltà colore e al 100% di volume colore. Per quanto riguarda il gaming, il televisore offre un gameplay fluido e reattivo, con input lag ridotto e 4 porte HDMI per gameplay in 4K 165 FPS con VRR, GSync e FreeSync.

TV LG OLED evo AI G5
TV LG OLED evo AI G5

Tuttavia, alcuni riflessi diretti sono gestiti in modo discreto e non è presente nessun supporto per audio DTS. Inoltre, potrebbero esserci rischi di burn-in nell'uso prolungato di monitor PC. Nel complesso, però, si tratta di un televisore di qualità eccellente e con numerosi pregi. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione del TV LG OLED evo G5.

