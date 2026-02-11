Il leggendario Tabboz Simulator ha un seguito spirituale: Maranzanator

I meno giovani tra voi lettori ricorderanno sicuramente Tabboz Simulator, il simulatore di tabbozzo (parola gergale diffusa in Lombardia, sinonimo di coatto, tamarro, zanza o qualsiasi termine possa venirvi in mente per descrivere persone rozze e volgari nel vestire, negli atteggiamenti e nel linguaggio) che spopolava sulle riviste italiane degli anni 90, quando internet era ancora un affare per pochissimi.

Nel gioco si doveva gestire la vita di un individuo improbabile, quanto realistico rispetto a certa fauna urbana dell'epoca (non che oggi le cose siano migliorate), preso da attività essenziali come uscire con la compagnia, cercarsi la tipa, andare in disco e acquistare scarpe dallo "zoccolaro". Bene, sappiate che dopo tanti anni, lo sviluppatore indipendente the Pixel Oasis ha deciso di dare un seguito a quell'esperienza seminale: Maranzanator, che si presenta come un Tabboz Simulator 2.0.