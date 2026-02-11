Il leggendario Tabboz Simulator ha un seguito spirituale: Maranzanator

I meno giovani tra voi lettori ricorderanno sicuramente Tabboz Simulator, il simulatore di tabbozzo (parola gergale diffusa in Lombardia, sinonimo di coatto, tamarro, zanza o qualsiasi termine possa venirvi in mente per descrivere persone rozze e volgari nel vestire, negli atteggiamenti e nel linguaggio) che spopolava sulle riviste italiane degli anni 90, quando internet era ancora un affare per pochissimi.
Nel gioco si doveva gestire la vita di un individuo improbabile, quanto realistico rispetto a certa fauna urbana dell'epoca (non che oggi le cose siano migliorate), preso da attività essenziali come uscire con la compagnia, cercarsi la tipa, andare in disco e acquistare scarpe dallo "zoccolaro". Bene, sappiate che dopo tanti anni, lo sviluppatore indipendente the Pixel Oasis ha deciso di dare un seguito a quell'esperienza seminale: Maranzanator, che si presenta come un Tabboz Simulator 2.0.
Vita da truzzo
Sviluppato con l'engine Godot, giocabile direttamente da browser, e arrivato alla versione 0.1, Maranzanator viene definito dall'autore come il "simulatore di vita quotidiana più ignorante di sempre" in cui attualmente si possono compiere azioni essenziali come scendere in piazza, saltare la scuola, fumare erba e comprare motorini rubati, cercando di non farsi "beccare" dalle forze dell'ordine.
Le statistiche di cui tenere conto sono la "truzzagine", la reputazione e... i contanti, con cui modificare il motorino d'ordinanza. Insomma, è quello che si fa in un live service qualsiasi, ma senza l'ipocrisia tipica di prodotti delle multinazionali di settore.
Per quanto riguarda gli eventi in gioco, si parla di "Incontri ravvicinati con le forze dell'ordine, rivali di piazza e opportunità di "business" discutibili". Presto sarà aggiunto un negozio per "potenziare l'outfit", nonché il contatore di rispetto.
Se vi interessa, potete giocarci direttamente dalla pagina ufficiale su itch.io. I più nostalgici saranno inoltre felici di sapere che Tabboz Simulator è giocabile da browser dalla sua pagina ufficiale.