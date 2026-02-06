La storia di Highguard lancia l'Episodio 2 con un trailer notevole

A spingere i tre verso questa nuova missione è la convinzione che una grande minaccia stia per abbattersi sul mondo di Highguard, con l'arrivo di una forza oscura che a quanto pare solo pochi sembrano percepire.

L'arrivo di questo personaggio cambia inevitabilmente gli equilibri della squadra, che viene completata dalla scaltra Condor e si spinge all'interno di territori per lo più inesplorati e sconosciuti , trovandosi ben presto a dover affrontare creature enormi e letali.

Nel video scopriamo come Atticus abbia deciso di stringere un'alleanza con Ekon , un leggendario cacciatore di mostri nonché ultimo erede dei Windwalkers: una stirpe di guerrieri in grado di evocare una potente magia primordiale che è andata quasi del tutto dimenticata.

L'Episodio 2 di Highguard è stato presentato con un trailer cinematografico davvero notevole, realizzato in collaborazione con Blur Studio e accompagnato dalle musiche di 2WEI, che porta avanti la storia dello sparatutto free-to-play di Wildlight Entertainment.

Sulla buona strada?

Accolto in maniera tutt'altro che entusiastica, Highguard si trova nella non facile posizione di dover recuperare terreno e sta cercando di capire come muoversi per mantenere vivo l'interesse dei propri utenti e attirarne di nuovi, con un primo passo rappresentato dalla decisione di rendere permanente la modalità cinque-contro-cinque introdotta come un evento a tempo limitato.

Purtroppo i numeri su Steam sono ancora molto bassi, con poco più di cinquemila giocatori contemporanei di picco nelle ultime ventiquattro ore, ma gli sviluppatori di Wildlight Entertainment devono mantenere il sangue freddo e concentrarsi perché il loro titolo torni in carreggiata.