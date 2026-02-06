0

Il gameplay di Scott Pilgrim EX è stato mostrato con un trailer

Tribute Games ha pubblicato un trailer del gameplay di Scott Pilgrim EX, il nuovo picchiaduro a scorrimento basato sull'opera di Bryan Lee O'Malley.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/02/2026
Uno degli scenari di Scott Pilgrim EX
Tribute Games ha pubblicato un trailer del gameplay di Scott Pilgrim EX, il nuovo picchiaduro a scorrimento a base cooperativa ispirato all'universo narrativo creato da Bryan Lee O'Malley e caratterizzato anche stavolta da una grafica in pixel art dallo stile inevitabilmente retrò.

Rispetto al precedente Scott Pilgrim Vs. The World: The Game, in questo caso gli scenari si prestano maggiormente all'esplorazione, mostrandoci una Toronto particolarmente ampia e interconnessa, ricca di easter egg e di zone in cui scatenare la violenza liberamente.

Cambia anche un elemento fondamentale: lo scorrimento dello stage, che in questo caso non procede in un'unica direzione ma può essere controllato liberamente, come in un action tradizionale, andando a interagire con i tanti PNG pronti ad assegnarci delle missioni.

Scott Pilgrim EX, il nuovo gioco è colorato ed esplosivo come il cartone Scott Pilgrim EX, il nuovo gioco è colorato ed esplosivo come il cartone

Si rinnova anche il cast dei personaggi, che oltre a Scott e Ramona include figure come Roxie Richter, Lucas Lee e Matthew Patel, oltre al celebre Robot-01 e un ulteriore protagonista ancora avvolto dal mistero, che verrà annunciato ufficialmente più avanti.

Una nuova, coloratissima avventura

In arrivo il 3 marzo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Scott Pilgrim EX ci catapulterà in un'avventura inedita, in cui Toronto è stata messa a ferro e fuoco da bande di criminali senza scrupoli e gli eroi sono impegnati a combattere e persino a viaggiare nel tempo per salvare i loro amici e il mondo intero.

Gli sviluppatori hanno prestato particolare attenzione alla realizzazione di un sistema di combattimento che fosse ricco e personalizzabile, con la possibilità di utilizzare armi improvvisate e interagire in vari modi con le ambientazioni.

