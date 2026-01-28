0

Scott Pilgrim EX ha una data di uscita su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam

Scott Pilgrim EX arriva il 3 marzo su console e PC. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che presenta altri due personaggi giocabili al lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/01/2026
Artwork di Scott Pilgrim EX con i vari personaggi del gioco
Tribute Games ha annunciato la data di uscita dell'action a scorrimento Scott Pilgrim EX. Il lancio su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam) è fissato per il 3 marzo, al prezzo di 28,99 dollari.

L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer che conferma la presenza di Matthew Patel e Robot‑01 come personaggi giocabili al lancio. Patel è un combattente scenografico che sfrutta magia, fuoco ed evocazioni per controllare il campo di battaglia, mentre Robot‑01 è un'unità rapidissima e aggressiva, capace di trasformarsi e colpire con grande potenza sia dalla distanza sia nel corpo a corpo.

Cos’è Scott Pilgrim EX?

Scott Pilgrim EX è un beat 'em up a scorrimento laterale ispirato alla serie a fumetti di Bryan Lee O'Malley e racconta una storia originale, scritta dall'autore insieme al team di Tribute Games. L'avventura è ambientata in una Toronto alternativa, segnata da anomalie temporali e situazioni surreali, ora sotto il controllo di tre fazioni rivali: Vegani, Robot e Demoni.

Scott Pilgrim EX, il nuovo gioco è colorato ed esplosivo come il cartone Scott Pilgrim EX, il nuovo gioco è colorato ed esplosivo come il cartone

Il giocatore può impersonare Scott, Ramona Flowers e altri personaggi iconici della serie, ciascuno dotato di mosse, combo e abilità specifiche da usare per farsi strada in livelli ricchi di nemici e caos a schermo. Il gioco include anche una modalità cooperativa fino a quattro giocatori, sia in locale sia online, con ingresso e uscita libera dalle sessioni, rendendo Scott Pilgrim EX un'esperienza pensata anche per il gioco condiviso.

