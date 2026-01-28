Scott Pilgrim EX ha una data di uscita su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam

Tribute Games ha annunciato la data di uscita dell'action a scorrimento Scott Pilgrim EX. Il lancio su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (tramite Steam) è fissato per il 3 marzo, al prezzo di 28,99 dollari.

L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer che conferma la presenza di Matthew Patel e Robot‑01 come personaggi giocabili al lancio. Patel è un combattente scenografico che sfrutta magia, fuoco ed evocazioni per controllare il campo di battaglia, mentre Robot‑01 è un'unità rapidissima e aggressiva, capace di trasformarsi e colpire con grande potenza sia dalla distanza sia nel corpo a corpo.