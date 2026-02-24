0

Un mostro di Resident Evil è in realtà ispirato a un nemico di Zelda 2, svela il director

The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link non pare la più probabile delle fonti di ispirazione per Resident Evil, ma pare proprio che un nemico del gioco di Nintendo abbia spinto alla creazione di una creatura dell'horror di Capcom.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/02/2026
Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem con il volto sudato e una espressione stravolta
Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Articoli News Video Immagini

Se si dovesse provare a indovinare quali sono le fonti di ispirazione della saga di Resident Evil, non crediamo che in molti proporrebbero The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link, l'avventura di Nintendo.

È però così, come svelato da Koshi Nakanishi, director di Resident Evil Requiem.

Cosa ha detto Koshi Nakanishi

Nakanishi ha infatti raccontato in un video ufficiale dedicato alla versione Nintendo Switch 2 che Scarmiglione, un nemico di Resident Evil: Revelations, è in realtà ispirato ai cavalieri di The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link (chiamati Iron Knuckles, per la precisione).

Scarmiglione, un nemico di Resident Evil: Revelations
Scarmiglione, un nemico di Resident Evil: Revelations
Un artowork di Iron Knuckles di The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link
Un artowork di Iron Knuckles di The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link

Ovviamente, la somiglianza non è visiva (dei cavalieri in armatura e un mostro a scaglie non sono affatto simili), ma è legata a una loro capacità. Scarmiglione ha un braccio simile a uno scudo e può bloccare la mira dei giocatori, mentre gli Iron Knuckles usano il proprio scudo per bloccare le frecce di Link.

Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 viene spiegato in un nuovo video diario Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 viene spiegato in un nuovo video diario

"In realtà, quando stavo realizzando Resident Evil Revelations, c'era un nemico chiamato Scarmiglione che portava uno scudo e, se miravi verso di lui, muoveva lo scudo su e giù", ha rivelato Nakanishi. "La verità è che questo nemico è stato ispirato dal soldato corazzato di Zelda 2: The Adventure of Link. Questa è la prima volta che svelo questo dettaglio".

Segnaliamo infine che Resident Evil Requiem domina già la classifica di Steam prima ancora del lancio, Battlefield 6 si riprende.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Un mostro di Resident Evil è in realtà ispirato a un nemico di Zelda 2, svela il director