Un mostro di Resident Evil è in realtà ispirato a un nemico di Zelda 2, svela il director

Cosa ha detto Koshi Nakanishi

Nakanishi ha infatti raccontato in un video ufficiale dedicato alla versione Nintendo Switch 2 che Scarmiglione, un nemico di Resident Evil: Revelations, è in realtà ispirato ai cavalieri di The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link (chiamati Iron Knuckles, per la precisione).

Scarmiglione, un nemico di Resident Evil: Revelations

Un artowork di Iron Knuckles di The Legend of Zelda 2: The Adventure of Link

Ovviamente, la somiglianza non è visiva (dei cavalieri in armatura e un mostro a scaglie non sono affatto simili), ma è legata a una loro capacità. Scarmiglione ha un braccio simile a uno scudo e può bloccare la mira dei giocatori, mentre gli Iron Knuckles usano il proprio scudo per bloccare le frecce di Link.

"In realtà, quando stavo realizzando Resident Evil Revelations, c'era un nemico chiamato Scarmiglione che portava uno scudo e, se miravi verso di lui, muoveva lo scudo su e giù", ha rivelato Nakanishi. "La verità è che questo nemico è stato ispirato dal soldato corazzato di Zelda 2: The Adventure of Link. Questa è la prima volta che svelo questo dettaglio".

