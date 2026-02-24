Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 viene spiegato in un nuovo video diario

Tutti e tre i titoli saranno disponibili su Switch 2 il 27 febbraio , aprendo la strada al futuro della serie horror di Capcom sulle console Nintendo.

Nintendo ha pubblicato un nuovo video diario della serie "Creator's Voice" , in questo caso interamente incentrato su Resident Evil Requiem , che illustra vari aspetti dello sviluppo del gioco su Nintendo Switch 2 e approfondisce i retroscena sui lavori.

Risultati sorprendenti

Non era una cosa scontata, visto che Capcom finora si era affidata al cloud per far funzionare il settimo capitolo sulla prima Switch, dunque risulta interessante vedere cosa abbiano elaborato per portare i giochi più recenti su Switch 2.

"Nintendo Switch 2 ha specifiche grafiche migliorate, quindi ci siamo chiesti se Requiem potesse funzionare su questa console, e così è stato, con facilità".

"Quando noi del team di sviluppo l'abbiamo visto per la prima volta con le nostre mani, anche noi eravamo scettici, quindi abbiamo dovuto controllare tre volte e abbiamo pensato Oh, funziona davvero su Nintendo Switch 2?"

A quanto pare, "funzionava tutto così bene che abbiamo deciso di andare avanti con il gioco così com'era e di realizzarlo per la console. Con queste specifiche in modalità portatile, è fantastico".

Insomma, è partito come un esperimento, ma considerando già i primi risultati Capcom si è convinta a lanciare Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 in contemporanea con le altre piattaforme. Nakanishi ha inoltre spiegato che in questa versione è possibile utilizzare la GameChat, che "è perfetta per i giochi horror", perché consente di condividere con gli altri le emozioni e la paura.