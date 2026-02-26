Towerborne è disponibile da oggi in versione completa, vediamo il trailer di lancio

Stoic Studio ha infine concluso il lungo percorso di sviluppo di Towerborne, che raggiunge così oggi la versione completa ed è ufficialmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S anche attraverso Game Pass, come vediamo nel trailer di lancio.

Il gioco era stato lanciato in Game Preview, ovvero l'accesso anticipato di Xbox, già lo scorso aprile direttamente all'interno del catalogo di Game Pass, e da lì ha proseguito un percorso di evoluzione e arricchimento costante che l'ha portato fino alla sua versione 1.0.

Towerborne è diventato più ampio e ha anche trasformato il suo modello di distribuzione, considerando che è passato dall'essere free-to-play a un gioco premium con prezzo da pagare in maniera classica.