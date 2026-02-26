Towerborne è disponibile da oggi in versione completa, vediamo il trailer di lancio

Stoic Studio ha infine concluso il lungo percorso di sviluppo di Towerborne, che raggiunge così oggi la versione completa ed è ufficialmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S anche attraverso Game Pass, come vediamo nel trailer di lancio.
Il gioco era stato lanciato in Game Preview, ovvero l'accesso anticipato di Xbox, già lo scorso aprile direttamente all'interno del catalogo di Game Pass, e da lì ha proseguito un percorso di evoluzione e arricchimento costante che l'ha portato fino alla sua versione 1.0.
Towerborne è diventato più ampio e ha anche trasformato il suo modello di distribuzione, considerando che è passato dall'essere free-to-play a un gioco premium con prezzo da pagare in maniera classica.
Le novità della versione 1.0
Riprendendo una meccanica di gioco che richiama quasi i picchiaduro a scorrimento, essendo un action RPG in 2D sullo stile di Guardian Heroes, in Towerborne ci troviamo a interpretare un Ace, ovvero un guerriero immortale che vive nel Belfry, una sorta di torre semovente, ma si avventura con altri al di fuori di questa, all'interno di un mondo selvaggio.
Con il passaggio alla struttura Premium viene meno la base in stile live service che era stata costruita in precedenza, ma il supporto sarà comunque a lungo termine, con gli elementi di personalizzazione e la progressione che si legano però esclusivamente al gameplay invece che alle eventuali micro-transazioni.
All'interno della versione completa troviamo:
- Una Campagna totalmente legata alla storia
- Nuovi biomi, nemici e boss
- Gioco offline e multiplayer cooperativo online
- Centinaia di missioni, taglie e quest secondarie
La versione 1.0 del gioco contiene una Campagna da "oltre 15 ore" che spazia su oltre 50 missioni sparse per il mondo di Eld, che portano ad esplorare le sue varie ambientazioni, facendo crescere il livello di Danger del personaggio che diventa così in grado di affrontare sfide sempre più impegnative.
Il team Stoic, già autore di The Banner Saga, si è impegnato in questo caso in un gioco decisamente diverso, molto impostato sull'azione immediata ma che si porta dietro comunque qualche elemento strategico.