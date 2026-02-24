Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate si espande con il DLC di Alopex e un aggiornamento gratis

Super Evil Megacorp ha pubblicato un nuovo DLC per Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, accompagnato da un corposo aggiornamento gratuito che introduce nuove stanze, sfide arcade e miglioramenti al gameplay.
L'espansione a pagamento aggiunge Alopex come nuovo personaggio giocabile. La volpe artica mutante porta in battaglia tutta la sua agilità da ninja assassina: brandisce la kama per colpire in rotazione i nemici, scaglia kunai a distanza ravvicinata infliggendo danni elevati e può persino diventare temporaneamente invulnerabile mentre seleziona più bersagli in rapida successione. I poteri Ninja che modificano gli shuriken influenzano anche i suoi kunai, rendendola particolarmente efficace con le abilità Ninja, Fiamma e Acqua. Il DLC include inoltre cinque nuovi Artefatti che modificano l'esperienza di ogni run.
Le novità dell'update gratuito
Oltre all'espansione, arrivano anche diversi aggiornamenti gratuiti. In Arcade Mode debuttano le Four Pepper Challenges, pensate per chi cerca una difficoltà extra: le partite iniziano già con penalità attive e mettono davvero alla prova i giocatori più esperti.
Viene introdotto anche il nuovo sistema di Ninja Ranks, che permette di mostrare i propri progressi e il proprio prestigio completando più partite. La campagna principale si arricchisce inoltre di nuove stanze di combattimento nei livelli Sewers, Docks, Streets e Rooftops. Il tutto è accompagnato da ulteriori interventi di bilanciamento e miglioramenti alla qualità della vita.