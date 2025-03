Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown ha una data di uscita su Steam

Gli sviluppatori di Strange Scaffold hanno annunciato con un trailer la data di uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown su Steam: lo strategico dedicato alle Tartarughe Ninja sarà disponibile a partire dal 22 maggio.

Per Michelangelo, Donatello, Leonardo e Raffaello si tratta della prima esperienza in assoluto con un sistema di combattimento a turni, applicato in questo caso a un impianto che si rifà in maniera palese allo stile e alle atmosfere della serie animata classica delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Anche la trama sembra molto interessante, visto che si svolge in un futuro in cui Splinter e Shredder sono ormai scomparsi e le quattro tartarughe sono ormai prossime all'età adulta, ritrovandosi a compiere scelte diverse e finendo per separarsi... finché il ritorno del Clan del Piede non le spinge a tornare insieme.