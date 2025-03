C'è un Mario diverso in testa alla classifica del Nintendo eShop

La classifica del Nintendo eShop vede un Mario diverso al comando: non quello di Super Mario Party Jamboree, bensì quello più tradizionale di Super Mario Bros. Wonder, che si è reso protagonista di un prodigioso recupero grazie alle offerte del Mar10 Day.

Super Mario Bros. Wonder Super Mario Party Jamboree Minecraft Overcooked! 2 15 in 1 Family Games Mega Collection It Takes Two Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Hello Kitty Island Adventure Stardew Valley Mario Kart 8 Deluxe

Non è la prima volta che gli sconti finiscono per influenzare la top 10 del Nintendo eShop, ma dinamiche simili sono del tutto normali, specie in una situazione in cui i titoli first party della casa giapponese vengono messi in promozione molto di rado, mantenendo generalmente il proprio valore.

Ad ogni modo, Super Mario Party Jamboree non è sceso chissà dove: lo troviamo saldo in seconda posizione, davanti a Minecraft, mentre le prenotazioni della new entry Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition la portano al settimo posto.