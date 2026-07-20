Steam Machine potrebbe aumentare di prezzo, i componenti costano sempre di più

La crisi delle memorie non accenna a concludersi e i componenti hardware costano sempre di più, come ha spiegato di recente l'ingegnere Valve Yazan Aldehayyat. Inevitabilmente, ciò significa che Steam Machine potrebbe aumentare di prezzo.

Stando alle parole di Aldehayyat, le cifre che vediamo oggi non sono aggiornate rispetto al mercato dell'ingrosso, bensì presentano un ritardo che va dai tre ai sei mesi. In quanto produttore, Valve ha potuto vedere i prezzi attuali e sa dunque che la situazione sta peggiorando.

Sebbene la piattaforma venga già percepita da diversi utenti come fin troppo cara, insomma, la sensazione è che in futuro Valve possa vedersi costretta ad annunciare un rincaro, come del resto già accaduto a Sony, Microsoft e Nintendo negli ultimi tempi.

Non sarebbe neppure la prima volta, a pensarci bene: Valve stessa ha ammesso di aver considerato inizialmente un prezzo più basso per Steam Machine, salvo poi optare per una cifra superiore a causa della crisi delle memorie.