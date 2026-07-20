Neill Blomkamp ha creato un cortometraggio con l'IA, visibile gratis su YouTube

Neill Blomkamp ha creato un cortometraggio interamente con l'intelligenza artificiale, utilizzando Seedance 2.0 per riprodurre i volti di trentadue attori reali, che hanno chiaramente sottoscritto il progetto, e mettendolo a disposizione gratis su YouTube.

Intitolato Nightborne, il film si basa sul romanzo Echopraxia di Peter Watts e affronta il tema degli zombie e delle armi... non convenzionali, in questo caso soldati umani feriti gravemente che vengono "salvati" attraverso un processo che li trasforma in feroci combattenti privi di coscienza.

"Nightborne è il primo film completo di prova realizzato con l'intelligenza artificiale che abbia mai creato", ha scritto Blomkamp. "Sto sperimentando con l'IA da un paio d'anni e ora questa tecnologia è arrivata a un punto in cui mi è possibile costruire un lungometraggio completo in questo formato."

"Questo cortometraggio di tredici minuti rappresenta il primo passo in quella direzione. È stato realizzato con il contributo di veri concept artist e include i volti e le voci di trentadue persone reali."

"Barley Studios sarà il mio nuovo studio per creare film con l'intelligenza artificiale, proprio come Oats Studios lo era per il cinema tradizionale e gli effetti visivi."