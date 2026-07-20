Neill Blomkamp ha creato un cortometraggio con l'IA, visibile gratis su YouTube

Neill Blomkamp ha creato un cortometraggio interamente con l'intelligenza artificiale, utilizzando Seedance 2.0 per riprodurre i volti di trentadue attori reali, che hanno chiaramente sottoscritto il progetto, e mettendolo a disposizione gratis su YouTube.
Intitolato Nightborne, il film si basa sul romanzo Echopraxia di Peter Watts e affronta il tema degli zombie e delle armi... non convenzionali, in questo caso soldati umani feriti gravemente che vengono "salvati" attraverso un processo che li trasforma in feroci combattenti privi di coscienza.
"Nightborne è il primo film completo di prova realizzato con l'intelligenza artificiale che abbia mai creato", ha scritto Blomkamp. "Sto sperimentando con l'IA da un paio d'anni e ora questa tecnologia è arrivata a un punto in cui mi è possibile costruire un lungometraggio completo in questo formato."
"Questo cortometraggio di tredici minuti rappresenta il primo passo in quella direzione. È stato realizzato con il contributo di veri concept artist e include i volti e le voci di trentadue persone reali."
"Barley Studios sarà il mio nuovo studio per creare film con l'intelligenza artificiale, proprio come Oats Studios lo era per il cinema tradizionale e gli effetti visivi."
Le reazioni, però, non sono state entusiastiche
Attualmente al lavoro su un nuovo film di Starship Troopers prodotto da Sony, Neill Blomkamp ha voluto impiegare l'intelligenza artificiale per sperimentare sul piano creativo e Nightborne da questo punto di vista si pone come un prodotto senz'altro interessante, ma le reazioni degli utenti non sono state entusiastiche.
Diverse persone hanno criticato il cortometraggio per via dei dialoghi, di alcuni errori visivi legati proprio all'uso dell'IA e per una regia che, a loro giudizio, non sarebbe riuscita a superare i limiti di questa tecnologia.
Molti si sono inoltre detti delusi del fatto che Blomkamp stia impiegando il proprio tempo con questi esperimenti anziché dedicarsi alla realizzazione di District 10, la cui sceneggiatura dovrebbe ormai essere pronta: il regista ne ha parlato cinque anni or sono, spiegando però poi di non voler girare quel film nell'immediato.